複数メディアによると、クラブはフランス1部スタッド・レンヌからミカイール・フェイをレンタルで獲得する見込み。メディカルチェックは近日中に行われる。

センターバックと左サイドバックをこなすDFで、ニュルンベルクとクローゼ監督にとっては一石二鳥だ。今夏は複数DFが退団している。

22歳のセネガル人DFは、2024年に1,030万ユーロでバルセロナからレンヌへ移籍。バルセロナが2,500万ユーロの買い戻しオプションを保持していることからも、その才能の大きさがうかがえる。 さらに再売却益の30％も確保した。

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しかし期待通りの活躍はできず、2部への移籍も自然な流れだ。デビューシーズンは出場機会が限られ、昨季はセリエAクレモネーゼへレンタルされたが、出場は8試合にとどまった。 バルセロナは2023年、セネガル代表1試合出場経験のある彼をクロアチアのNKクストシヤから150万ユーロで獲得し、名門アカデミー「ラ・マシア」に所属させていた。

ラヤン・グリーブ（1.FCマクデブルク、6万ユーロ）、クサヴェル・キーファースアウアー（1860ミュンヘンII、7万5000ユーロ）、アレクシオス・カロゲロプロス（オリンピアコス・ピレウス、移籍金なし）、シグールド・ハウゲン（1860ミュンヘン、移籍金なし）、 フィン・オットー（SCフェルル、移籍金なし）、ヤニス・マソウラス（オモニア・ニコシア、移籍金なし）、カン・ムストファ（エネルギー・コットブス、移籍金非公表）も加わり、FCNは来季に向けて戦力を整えた。