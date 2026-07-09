FCバルセロナとボルシア・ドルトムントは、カリム・アデイエミの移籍金で大きな隔たりがある。バルセロナの初値2000万ユーロは、ドルトムントの要求額の半分だ。それでもバルセロナは慌てていない。

水曜から木曜にかけて、24歳アデイエミがバルセロナと個人合意に達したとの突如の報道があった。

右ウイングの彼はドルトムントと2027年半ばまで契約しているが、移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると契約延長はしないとされ、ドルトムントにはプレッシャーがかかっている。

ドルトムントが移籍金を得るには今夏に売却するしかないが、バルセロナは4000万ユーロを支払うつもりはない。

ロマーノ氏は「バルセロナは、1月から他クラブとフリー移籍交渉できる選手に4000万ユーロは払わない」と語る。

「アデイエミはドルトムントに対し、バルセロナへの移籍を希望し、個人合意も済ませたため新契約にはサインしない意向を明確に伝えている。」

「今はドルトムントが主導権を握っている。交渉は続くが、バルセロナは法外な金額は払わない。バルセロナがどこまで譲歩するか、様子を見よう」

ロマーノ氏は「契約が残り1年の選手が味方なら、その選手が現クラブと延長することはない」と主導権はバルセロナにあると強調する。

「6か月後には来季に向けてフリーで獲得できる選手に、バルセロナが2500万ユーロ以上を払うとは考えにくい。この移籍は実現すると感じる」とロマーノ氏は語った。