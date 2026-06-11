バルセロナは、ベルナルド・シルバがレアル・マドリードのオファーを受け入れる前に、何と言ったのか？

カタルーニャのメディアは木曜日、今夏の移籍市場でポルトガル代表ベルナルド・シルバがレアル・マドリード加入に近づくと報じた。

スポーツ紙『スポルト』によると、レアル・マドリードの参入で、元マンチェスター・シティのスターを巡る状況は一変した。アトレティコ・マドリードは、昨季「ロヒ・ブランコス」を去ったグリーズマンの後継者と見なすシルバ（31歳）獲得へ数カ月働きかけていた。

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同紙によると、バルセロナも獲得を真剣に検討していたという。

同紙によると、バルサSDデコは来季計画にベルナルド名を載せていた。ポルトガル代表は高い技術と経験、ラ・リーガ理解度で注目されたが、交渉は数週間で勢いを失った。

選手の高額要求や曖昧な将来発言、クラブの財政事情もあり、バルセロナは最近交渉を冷却している。 クラブは交渉のドアを完全に閉ざしていないものの、金銭競争には参加せず、移籍のために財政計画を変更するつもりもないと通告した。

同紙は「決定打はジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード監督就任だ。ポルトガル人監督はベルナルドを中盤強化の最適解と見ており、リーダーシップと経験、戦術的柔軟性を評価している」と伝えた。

イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ベルナルドはここ数日、アトレティコ・マドリードやバルセロナとの交渉を中断し、レアル・マドリードのオファーを検討。その後、2年契約（1年延長オプション付き）で合意したという。