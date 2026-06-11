バルセロナは、ベルナルド・シルバがレアル・マドリードのオファーを受け入れる前に、何と言ったのか？

カタルーニャのメディアは木曜日、今夏の移籍市場でポルトガル代表ベルナルド・シルバがレアル・マドリードへの移籍に近づいていると報じた。

スポーツ紙「スポルト」によると、レアル・マドリードの参入で状況は一変。アトレティコ・マドリードは、昨季退団したグリーズマンの後継者と見なし、数カ月間説得を続けていた。

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同紙によると、バルセロナも獲得を真剣に検討していたという。

同紙によると、バルサSDデコは来季計画にベルナルド名を載せていた。高い質、経験、ラ・リーガ理解が評価された。だが数週間で交渉は勢いを失った。

選手の高額要求や曖昧な将来発言、クラブの財政事情を受け、バルセロナは最近交渉を慎重に進めている。 クラブは交渉の扉を完全に閉ざしていないものの、金銭競争には参加せず、財政計画も変更しない方針を伝えた。

同紙は「決定打はジョゼ・モウリーニョのレアル・マドリード監督就任だ。ポルトガル人監督はベルナルドを中盤のピースと見ており、リーダーシップと経験、戦術的柔軟性を評価している」と伝えた。

イタリア人ジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ベルナルドはここ数日、レアル・マドリードのオファーを検討するため、アトレティコ・マドリードやバルセロナとの交渉を中断。その後、両者は2年契約（1年の延長オプション付き）で合意したという。