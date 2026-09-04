女子UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズの組み合わせ抽選が行われ、スペインの2強は対照的な道のりとなった。バルセロナはワルシャワでの決勝への道のりにおいて比較的くみしやすいと思われるグループに入った一方、レアル・マドリードはパリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・シティを筆頭に、厳しい対戦を強いられることとなった。

バルセロナはホームでアーセナル、パリFC、セルヴェットと対戦し、アウェイではバイエルン・ミュンヘン、ローマ、デンマークのコーイエと戦う。この道のりの中で、カタルーニャのクラブはリーグフェーズを上位4位以内で終え、準々決勝への直接進出を狙う。

ホームでのバルセロナの試合の中では、アーセナルとの対戦が最も難しいものとして際立っている。同イングランドのクラブは2015年の大会決勝でカタルーニャのクラブを破って優勝を果たしている。

またバルセロナはアウェイでバイエルン・ミュンヘンと対戦するが、同クラブは前回大会で準決勝でバルセロナを退けた相手だ。一方でマンチェスター・シティとインテル・ミラノとの対戦は第3ポットにおいて回避され、代わりにセルヴェットとコーイエが入った。

第1節は9月22日と23日に開幕し、その後、最終節となる第6節が12月16日まで行われる。

試合日程と詳細な開催日時は、来たる土曜日の明日発表される。

対照的に、レアル・マドリードにはより厳しい道のりが待ち受けている。抽選の結果、バルデベバスでパリ・サンジェルマン、パリFC、インテル・ミラノと対戦し、アウェイではバイエルン・ミュンヘン、ローマ、マンチェスター・シティのもとへ乗り込むこととなった。

バルセロナは欧州での優位を継続することを目指している。昨季はリーグフェーズを18のうち16ポイントで首位通過し、オスロで開催された決勝でリヨンを4対0で圧倒して優勝を果たした。

決勝トーナメントの抽選は12月18日に行われ、プレーオフの試合は2月3日、4日、10日、11日に、続いて準々決勝が3月23日、24日、31日、4月1日に、準決勝が5月1日、2日、8日、9日に行われ、その後、大会はポーランドの首都ワルシャワの国立競技場で2027年5月29日に行われる決勝で幕を閉じる。