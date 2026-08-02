アトレティコ・マドリードのFWフリアン・アルバレスをめぐる問題は、8月10日に予定されている練習復帰が迫る中、決定的な局面を迎えている。アルゼンチン代表FWがクラブを離れてバルセロナへ加入する意向を表明した一方で、アトレティコはリーガ・エスパニョーラの直接的なライバルへ自らのスターを売却することを断固として拒否しており、その将来をめぐって予想外の展開が広がっている。

スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、バルセロナが“エル・アラーニャ(蜘蛛)”を獲得する唯一の道は、5億ユーロに設定された違約金を支払うことであり、これは非現実的な金額で移籍をほぼ不可能にしているという。カタルーニャのクラブは選手獲得に1億ユーロをオファーしたが、ワンダ・メトロポリターノの首脳陣はこれを断固として拒否した。

ワンダ・メトロポリターノでは、市場でアルバレスと同水準の選手を見つけることの難しさを首脳陣も認識しているが、同時に、選手が自らの立場を貫くのであれば海外のクラブへ移籍させる解決策を模索する可能性も排除していない。最有力候補としてアーセナルとパリ・サンジェルマンの名前が挙がっているが、この解決策はスペインを離れることを望まない選手には歓迎されないだろう。

もっとも、パリ・サンジェルマンという選択肢は閉ざされる寸前となっている。パリのクラブがバルセロナからフェラン・トーレスを獲得しようとする動きで具体的な進展を見せたためで、これによりアルゼンチン代表FWの獲得も望む可能性は低くなっている。特に“エル・アラーニャ”は以前、パリのクラブへの加入に関心がないとパリ側に伝え、アトレティコ・マドリードを優先していた経緯がある。

新たな展開として、レアル・マドリードが間接的にこの問題に関わってくる可能性がある。アーセナルは現在ヴィニシウス・ジュニオールの獲得を目指しており、彼はレアル・マドリードとの契約が残り1年でまだ更新しておらず、その移籍金は1億ユーロを超える可能性がある。これにより、このイングランドのクラブがアルバレスの獲得も目指す可能性は低くなるとみられる。

こうした複雑な状況の中、シメオネの下でのフリアン・アルバレスの練習復帰に向けたカウントダウンが始まった。アトレティコ・マドリードは彼をもう1シーズン残留させる計画を立てている一方で、バルセロナは性急な決断を下すことを望んでおらず、夏の移籍市場における最も注目される難問の一つの行方を左右しうる新たな展開に向けて扉を開いたままにしている。