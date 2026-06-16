バルセロナは一体どこへ向かうのか？ マンチェスター・ユナイテッドが慎重な関心を示す…アル・ヒラルは動向を注視している

スペインメディアによると、バルセロナのマルク・カサドはカンプ・ノウを去る可能性があると認識しており、マンチェスター・ユナイテッドも関心を示している。ただし現時点で両者とも正式な動きはない。

フリック監督の下で起伏のあった今季、カタルーニャ出身のMFは6月30日までの退団候補に挙げられ、ユナイテッドも冬から注目しながらもオファーは出ていない。

スペイン紙『マルカ』によると、カサドは今季34試合に出場したもののラ・リーガでの先発は10回のみで、MFとしての序列は低下。ユナイテッドが今夏の獲得に向け本腰を入れようとしているという。

マンUは昨年1月の冬市場でもカサドの状況を探ったが、具体的な行動は取らなかった。今回も関心は示しているが、正式オファーはない。

カサド（22歳）は、マーク・ベルナルが復帰し中盤の競争が激化することで来季の出場機会が減る可能性を理解している。契約は2028年6月までで巨額の違約金条項がある。 ただし市場価値は約2000万ユーロとされ、プレミアクラブなら手の届く額だ。

一方、バルセロナはラ・リーガから求められる財政バランスを達成するため、今月末までに彼の移籍問題を解決したいと考えている。 スポーツ部門は完全移籍を望むが、好条件のレンタル＋買い取りオプションなら容認する。現時点でオファーはなく、期限が迫るにつれ首脳陣の不安は高まっている。

交渉はホルヘ・メンデス氏が担当。同氏はアンソ・ファティの代理人も務め、ファティのモナコ移籍をまとめるため数日中にバルセロナを訪れ、その際にカサドの去就も話し合う見込みだ。

メンデスは多方面に働きかけている。サウジアラビアのアル・ヒラルは昨季から興味を示し、試合を視察済み。ドイツのレバークーゼン、スペインのベティスも動向を注目している。

本人はプレミアリーグ志向で、特にマンチェスター・ユナイテッドを最優先する。出場機会と中心roleを重視するが、現時点ではサウジアラビア移籍は拒否している。

バルサは「カサドは非売品ではない」と伝えている。 マンチェスター・ユナイテッドも「注目しているが、契約は結んでいない」と伝えている。オファーを待つ間、彼は休暇を過ごし、メンデスの連絡を待っている。その連絡で、来季がオールド・トラッフォード、バイ・アリーナ、それとも別の舞台になるかが決まる。