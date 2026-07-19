バルセロナはロンドンでの代償をカンプ・ノウで支払う。チェルシーへのガナーズの復讐が始まる。

アーセナルは夏の移籍市場で混乱しており、 宿敵チェルシーにモーガン・ロジャースの争奪戦で敗れたため、巻き返しを図ろうとしている。チェルシーはアストン・ヴィラからこのFWをプレミアリーグ史上最高額となる1億4000万ユーロで獲得した。

スペイン紙『マルカ』によると、首脳陣はW杯終了が迫る今、数日以内に市場を揺るがす動きに出る意向だ。現時点で獲得したのはレバークーゼンから4000万ユーロで加入したDFヘンカペのみ。

アーセナルはトルサール（ベシクタシュ）、キウエル（ポルト）、ヘイン（ブレーメン）の3選手を合計1億1400万ユーロで売却し、財政バランスを保った。

アルテタ監督が最も欲しいのは、アトレティコ・マドリードのアルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスだ。彼は移籍を希望しており、バルセロナが提示した1億ユーロのオファーをクラブが拒否したため、アーセナルにはチャンスがある。

さらに、クラブ・ブルージュのギリシャ代表MFクリストス・ツォリスとアストン・ヴィラのDFイゼイ・コンサをそれぞれ4000万ユーロで獲得する方針だ。

豊富な資金を活かし、来季タイトル争いに本格参入したいアルテタ監督にとって、トップクラスのストライカー確保が依然最優先だ。