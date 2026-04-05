バルセロナはバストーニを獲得するのか？…インテルの監督が回答

インテル・ミラノのクリスティアン・キエーヴォ監督は、来夏の退団の可能性が浮上しているチームDFのアレッサンドロ・バストーニの将来について、不透明な姿勢を示した。

バストーニは、来夏の移籍市場で守備陣の再建を目指すバルセロナの最優先ターゲットと見られているが、インテルとの契約は2028年まで残っている。

多くの報道によると、現在イタリア国内で激しい批判にさらされているにもかかわらず、バルセロナはバストーニ獲得に向け、インテル・ミラノに最初のオファーを提示したという。

バストーニはここ数日、多くの批判にさらされており、多くのイタリアのサポーターから、2026年ワールドカップ予選敗退の責任を問われている。

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バストーニは、ボスニアとのプレーオフ決勝の前半終了前に退場処分を受けた。試合は1-1の引き分けの末、PK戦の末にボスニアが勝利した。

バルセロナがバストーニの獲得に関心を示していることについて、キーヴォは次のように語った。「彼の将来をコントロールすることはできないし、そうしたいとも思わない。私が知っているのは、彼がインテル・ミラノに在籍し、この素晴らしいチームの一員であることに非常に満足しているということだけだ」。

さらに『ムンド・デポルティーボ』紙の報道によると、彼は次のように続けた。「彼は常に全力を尽くしている。それが私にとって重要なことだ。実際、彼がここにいる限り、100％以上の力を発揮してくれるだろう。それが2ヶ月であれ、2年であれ」。

さらに彼はこう続けた。「それに加えて、彼は精神的に強靭で、正しい判断を下す方法を知っている。彼が何をするにせよ、サッカー界には一流の選手が一人増えることになる。彼が残ってくれれば嬉しいが、私自身がここに残ることもまた嬉しい。これが監督にとってのサッカーというものの浮き沈みだ」。