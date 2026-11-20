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ただの勝利ではなかった。歴史的な一戦を前にした力の誇示であり、サッカーにおける宣戦布告とも言えるものだった。チャンピオンズリーグでバルセロナをホームに迎える数日前、アゼルバイジャンのサバーは圧倒的な攻撃力を見せつけ、スムガイトを5-1で粉砕。アゼルバイジャンリーグ首位の座を守るとともに、カタルーニャの巨人に強烈な警告を発した。

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スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』によると、来週水曜日にチャンピオンズリーグのグループステージでバルセロナが歴史的なバクー遠征を行うにあたり、ホームのサバーは特別な準備を進めている。その第一歩が長めの休養期間の確保だ。アゼルバイジャンリーグ首位の同クラブは、ホームでのスムガイト戦を金曜日に前倒しし、メフディ・フセインザデ・スタジアムで大勝を収めた。

キックオフの笛から試合の主導権を完全に握ったサバーは、相手に反撃の機会を一切与えず、その優位を5ゴールという結果に結びつけた。30分にセドリック・バドロがホームチーム相手に挙げたゴールは、もはや些細な出来事にしか見えなかった。

サバーのゴールは、21分のザンダー・セプフェリナ、42分のイヴァン・リベニジカ、55分のティモテウシュ・プハチ、66分のアレクセイ・イサエフ、75分のハヤル・アリエフによるもの。バルセロナ戦を前に、チームの攻撃力の高さを証明するゴールラッシュとなった。

スムガイトにとってさらに厳しかったのは、前半30分にルーカス・ブラックがエルヴィン・バイラモフ主審から退場処分を受けたことだ。試合の大半を10人で戦うことになったチームは、サバーの速いテンポについていくことができなかった。

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この勝利でサバーは11試合で7勝目を挙げ、敗戦はわずか1つ。勝ち点24でネフチと並び首位をキープしている。総得点27、失点はわずか7と、チャンピオンズリーグ初出場のクラブとして際立った数字を残している。

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試合後、サバーのヴァルダス・ダンブラウスカス監督は自信と野心に満ちたコメントを残した。「バルセロナ戦では、ああした素晴らしい物語の一つを書こうと思っている。チャンピオンズリーグは楽しむためにあるものだ」

さらに同監督は、チームは犠牲者としてではなく、歴史を作りたいチームとして試合に臨むと強調。サッカーは大きな名前ではなく、ピッチ上での魂と闘志がものを言うことを証明したいと語った。

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サバーは収容人数8,700人の本拠地「バンク・レスプブリカ・アリーナ」から、6万8,700人を収容するバクー・オリンピック・スタジアムへと会場を移す。クラブとサポーターを待ち受ける歴史的な一戦の大きさを物語る決断だ。

サバーにとって、バルセロナ戦は単なるグループステージの一試合ではない。忘れられない物語を書き、新興クラブである自分たちが、たとえ相手が世界屈指の名門であっても強豪と渡り合えることを証明する、一生に一度のチャンスなのだ。

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一方のバルセロナには、明確なメッセージが届いた。サバーは高い士気、5ゴールの大勝、リーグ首位という立場、誰も恐れない指揮官、そしてオリンピック・スタジアムを埋め尽くすであろうサポーターを携えてこの一戦に臨む。狙うは、欧州サッカーの記憶に長く刻まれるかもしれない歴史的な一夜だ。