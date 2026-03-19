過去10年間、バルセロナのチャンピオンズリーグへの挑戦は困難な局面の連続だった。自らが巻き返しの痛手を味わった試合から、欧州での惨敗による敗退に至るまで、同クラブは前回の優勝以来、幾度となく悔しいシーズンを経験してきた。

しかし最近、バルセロナがついに正しい方向へと進み始めている兆しが見え始めている。ハンス・フリックの就任により、戦術的な構造が明確になり、より積極的なプレースタイルが確立された。クラブの財政的な制約や、依然として特定のポジションでの補強が必要なチーム構成にもかかわらず、フリックは手持ちの選手から高いパフォーマンスを引き出し、最高レベルで再び競争力のあるチームを築き上げた。

この進歩は、シャビ・エルナンデスの功績を損なうものではない。クラブが困難な時期にあった間、シャビはチームを安定させ、重要な基盤を築いた。しかし、状況は厳しいものだった。レアル・マドリードが国内で圧倒的な強さを誇り、チャンピオンズリーグのいくつかのシーズンは、個人のミスや不運な引き分けの影響を受けることもあり、困難な状況の中で幕を閉じた。

フリック監督の下、バルセロナはより結束力と効率性を増している。彼の指導方針により、多くの選手がパフォーマンスを向上させ、チームはより攻撃的で流動的な攻撃スタイルを取り戻した。

ニューカッスルとの決勝戦となる第2戦、バルセロナはカンプ・ノウで7-2という圧勝を収め、2試合合計8-3で勝ち上がった。ニューカッスルが序盤に脅威を見せ、前半は互角の展開となったものの、フリック監督のシステムが相手を圧倒し、その攻撃の爆発の多くは、ラミン・ヤマルとラフィーニャという2人の傑出した選手を通じて生み出された。

本稿では、この2人の選手がどのようにしてバルセロナのチャンス創出を牽引し、圧倒的なパフォーマンスでニューカッスルの守備を崩したのかを考察する。





ラフィーニャ：バルセロナのエンジン

ハンス・フリック監督の下で最も興味深い展開の一つは、ラミネ・ヤマルとラフィーニャのコンビネーションがどのように進化してきたかという点だ。一見すると、同じ攻撃体系の中で両選手を活躍させるのは難しいように思えた。多くの人が、ラフィーニャはよりワイドな位置に追いやられるか、あるいは影響力を減らされるだろうと予想していた。

しかし、実際には逆のことが起きた。

フリックはラフィーニャに、バルセロナの攻撃体系において中心的な役割を与えた。彼の激しいプレス、多才さ、そして絶え間ない動きが、彼をチームの重要な原動力としている。サイドに縛られることなく、彼はしばしば中央エリアへと流れ込み、ペナルティエリア内の危険な位置へと侵入する。

その結果、ヤマルが頻繁に混乱を引き起こし、ラフィーニャが開いたスペースを突くという連携が生まれている。

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2025-26シーズンにおけるラフィーニャのペナルティエリア外からのシュート。

今シーズンは時折怪我に悩まされたものの、ラフィーニャの影響力は依然として明らかだ。彼のシュートマップを見ると、ペナルティエリア内、特に中央のスペース周辺からシュートを放つ傾向が見て取れる。

時折、遠距離やサイドからのシュートも見られるものの、彼が作り出す最も危険なチャンスの大部分はゴールに近い位置で生まれている。これは、ラフィーニャが単にサイドの攻撃手としてプレーしているのではなく、しばしば中央エリアで攻撃を仕上げる位置取りをしていることを示唆している。

その役割はフリック監督の攻撃的アプローチとよく合致している。ヤマルのような選手が右サイドからチャンスを作り出し、他の選手が中盤からボールを運び上げる中、ラフィーニャはペナルティエリア内の最終的なスペースを攻める役割を担うことが多い。

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2025-26シーズンのラフィーニャのペナルティエリア外xGマップ。





このxGマップは、この傾向を裏付けている。シュートの一部はペナルティエリア外から放たれているものの、最も高いxG値は中央エリアとペナルティエリア内の右ハーフスペースに集中している。

これは、ラフィーニャが得点確率が著しく高い位置に常に侵入していることを示している。運任せのシュートに頼るのではなく、彼の最高のチャンスの多くはゴール近くで生まれている。

ニューカッスルにとって、この動きを注視することは重要となる。ディフェンダーは、ヤマルのようなバルセロナの攻撃の起点となる選手を止めることだけに集中してはならない。ラフィーニャが中央エリアへ切り込む動きを見失えば、彼がペナルティエリア内に侵入し、周囲で創出されたチャンスをゴールに結びつける可能性が生じる。





ヤマル：バルセロナの若き天才

現在、世界中のサッカー界において、ラミン・ヤマルほど観る者を興奮させる選手はほとんどいない。多くのウイング選手が安全策をとり、厳格なポジションの枠組みに従うよう求められる中、ヤマルは一味違うものを持ち込んでいる。彼のプレーは、創造性、予測不可能性、そして1対1の局面でディフェンダーを翻弄する能力に支えられている。

若手選手には早計なレッテルが貼られがちだが、ヤマルのパフォーマンスはすでに確かな実績によって裏付けられている。彼は鮮やかなプレーを見せるだけでなく、ゴール、アシスト、キーパスを安定して生み出している。ハンス・フリック監督の下でその影響力はさらに増し、バルセロナの攻撃を牽引する主要な存在へと成長した。

ヤマルは右サイドで創造性の火付け役としてプレーすることが多く、ボールを危険なエリアに運び込み、ディフェンスラインに反応を強いる。

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2025-26シーズンにおけるヤマルのペナルティエリア外からのシュート。

シュートマップからは、ヤマルの攻撃行動に非常に明確なパターンが浮かび上がっている。彼のシュートのほとんどは右ハーフスペースから発せられており、そこで彼は頻繁に内側へ切り込んで利き足でシュートを放っている。

この動きは守備側が対応しづらい。ワイドな位置でボールを受けた際、ディフェンダーは積極的にプレスをかけるか、内側のスペースを守るかを決断しなければならない。どちらの選択にもリスクが伴う。ディフェンダーがスペースを与えてしまえば、ヤマルは内側に切り込んでシュートを放つことができる。逆に、早すぎるタイミングでプレスをかけすぎれば、彼はディフェンダーをかわしてチームメイトにチャンスを作り出す能力を持っている。

ニューカッスルにとって、これは試合における重要な戦術的争点の一つとなるだろう。ルイス・ホールがそのサイドでヤマルと直接対峙することになるだろうが、彼を止めるには一対一の対決ではなく、組織的な守備が必要となる。





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2025-26シーズンにおけるヤマルのペナルティエリア外xGマップ

xGマップは、シュートマップに見られた傾向を裏付けている。ヤマルの最も危険なシュートは、右ハーフスペースとペナルティエリアの端から一貫して生まれている。これらは彼が内側に切り込んで直接ゴールを狙えるエリアだ。

ラフィーニャと比較すると、ヤマルはゴールからやや離れた位置からシュートを放つ傾向にあるが、ドリブルやボール運びを通じて多くのシュートチャンスを生み出し、機会を創出することでそれを補っている。

このため、彼に対する守備は単にシュート自体を阻止するだけでは不十分だ。相手チームは、彼がディフェンダーを孤立させ、ハーフスペースに切り込んでくるような局面を未然に防ぐ必要がある。

もしニューカッスルがヤマルのシュート阻止に過度に注力しすぎると、バルセロナの他の攻撃陣、特にヤマルが作り出したプレーを中央で仕上げるラフィーニャにスペースを与えてしまうリスクがある。

結論

特別な選手と対戦する際、相手の動きのパターンを読み解くことは解決策の一部に過ぎない。彼らを封じるには、チーム一丸となった集中力、絶え間ないコミュニケーション、そして積極的な守備姿勢が求められる。

ラフィーニャとラミネ・ヤマルのプレースタイルは異なるが、この2人が組み合わさることで、バルセロナの攻撃の脅威の多くを生み出している。ラフィーニャの執拗なプレスと知的な動きはマークを困難にさせ、一方、ヤマルの創造性と1対1の能力は、いつ何時でも守備陣形を崩す可能性がある。

ニューカッスルはチームとしてこうした局面を防御しようと試みたが、結局この2人を封じ込めることはできなかった。特にヤマルは時折ピッチの上方で孤立し、ルイス・ホールに背後のスペースを突く一瞬の機会を与え、トランジションでバーンズやエランガといった選手をフリーにする手助けとなった。しかし、バルセロナの圧倒的なプレスと後半の支配力により、ゴールが次々と決まる中で、そうした瞬間は無意味なものとなってしまった。

一方で、バルセロナの左サイドは時折脆弱に見え、特にジェラール・マルティンが守備で孤立した際には顕著だった。序盤にそうした隙が見られたものの、バルセロナがリズムに乗ると、ニューカッスルにとってそれは不可能な課題となった。バルセロナの攻撃力の高さゆえ、わずかな守備のミスが容赦なく突き刺され、7-2の大敗、そして合計スコア8-3での勝利につながった。

ニューカッスルは予想通り、激しさ、スピード、そして勇気を持って戦ったが、ヤマルとラフィーニャの連携を防ぐことは不可能だった。ラフィーニャの2得点に加え、ピッチの至る所でヤマルが繰り広げた創造的な破壊力と決定的なフィニッシュが相まって、この対戦は一方的な大勝となった。バルセロナは圧倒的な強さで準々決勝に進出し、ヨーロッパ全土に明確なメッセージを送った。

そして、このような夜において、バルセロナのセットプレーの脅威と全体的な優位性が決定的な要因となった。



