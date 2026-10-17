ロドリは、ラ・カルトゥーハで行われたレアル・ベティス戦でバルセロナが5-2と勝利し、クラブ加入後初ゴールを決めたことに喜びを示した。このミッドフィールダーは、同試合をラ・リーガで最も難しい対戦の一つと評し、チームは大きな攻撃力を備えているものの、パリ・サン・ジェルマンとレアル・マドリードを相手に迎える重要な一週間を前に、守備面の改善が必要だと指摘した。

ロドリは試合後、次のように語った。「この勝利はとても嬉しい。ここはリーグで最も難しいスタジアムの一つで、レアル・ベティスは好調な時期にあり、素晴らしい試合をしていた。自分のゴールも嬉しい。最も苦しんでいた瞬間に、チームに少し落ち着きをもたらすことができた」

さらにこのミッドフィールダーは「チームは攻撃面のポテンシャルを示している。しかし失点が多く、ここは改善できる部分だ」と付け加えた。

ロドリのゴールは、レアル・ベティスが試合の流れを引き戻すことに成功した後の重要なタイミングで生まれ、バルセロナに試合を決定づけるための新たな推進力を与えるとともに、本人にとってはカタルーニャのクラブでの初ゴールとなった。

ロドリがラミン・ヤマルを称賛

ロドリはラミン・ヤマルの先制ゴールを称賛し、この若きスターが見せるものはもはや当たり前のことになっていると述べたが、彼の価値は個人技や違いを生み出す能力だけにとどまらないと強調した。

「ラミンのゴール? こういうことには慣れている。何も言うことはない。このレベルの選手たちが違いを生み出すんだ」

そして次のように続けた。「でも僕は、彼が試合にもたらす他の要素、たとえば献身的なプレーやチームメイトとの連帯にも注目している。少し相手を苛立たせるような雰囲気にも入っていたが、どの程度だったかは分からない」

パリとレアル・マドリードとの対戦

このミッドフィールダーは来週について語った。バルセロナはチャンピオンズリーグでパリ・サン・ジェルマンと、続いてラ・リーガのクラシコでレアル・マドリードと、重量級の2試合を戦うことになる。ロドリはチームが2つの挑戦に臨む準備ができていると強調した。

ロドリは「チームのために自分の最高のものを出そうとしている。来週に向けて準備はできている。チャンピオンズリーグ王者と、我々の最大のライバルと対戦することになる。我々は意欲に満ちている」と語った。