バルセロナの2選手が、アルバレスの移籍発言を歓迎

アトレティコ・マドリードからの移籍を希望するジュリアン・アルバレスの衝撃発言に、バルセロナのロッカールームは歓喜した。ガビとフェルミン・ロペスはSNSでアルゼンチン人FWを称賛し、クラブが歓迎していることを示した。

カタルーニャのスポーツ紙『スポルト』によると、ガビは同紙が投稿した記事に「いいね」をした。その記事には、アルヴァレスがESPNのインタビューで「すでにクラブ幹部に『移籍が最善で、夢を叶えたい』と伝えた」と語る動画があった。 一方、フェルミン・ロペスもイタリア人ジャーナリスト、ファブリツィオ・ロマーノの投稿に同じ反応をした。

どの選手を選ぶのか？

ハビは数日前のスペイン対サウジアラビア戦前、RAC 1ラジオのインタビューでアルゼンチンの「スパイダーマン」を称賛していた。 「ワールドカップの選手の中で誰を選ぶか？ ジュリアン・アルバレスだ」と語り、アルゼンチンがオーストリアに勝利した後、このアルゼンチン人FWの発言について公にコメントしたバルセロナの選手の一人となった。

ロッカールームでも高く評価されているという。

『スポルト』紙によると、バルセロナのロッカールームではガビとフェルミンだけでなく、多くの選手がアルバレスの言葉を支持した。ロベルト・レヴァンドフスキの退団後、最高レベルで競争を続けるために世界クラスのストライカーを求めるチーム内では、彼の発言に大きな賛同が集まった。

フアン・ガンペル事務所も歓迎している。

選手たちの公然とした支持は、バルセロナとアトレティコ・マドリードの間に緊張が生じる中、カタルーニャのロッカールームがアルヴァレスを強く望んでいることを示している。