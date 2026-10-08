フェルミン・ロペスとダニ・オルモは、バルセロナとスペイン代表でゲームメーカーの座を争っているが、指揮官によってそれぞれの立場は異なっている。

スポルト紙によると、ハンジ・フリックとルイス・デ・ラ・フエンテの両監督はいくつかの違いはあるものの、ともに4-3-3のシステムを採用しており、両者ともゲームメーカーを置くスタイルで、そのポジションをオルモとロペスが分け合っているという。

カタルーニャのクラブでのシーズン開幕と、スペイン代表がUEFAネーションズリーグで4試合を戦った代表ウィークは、両監督の好みが異なることを浮き彫りにした。

フェルミン・ロペスは、ダニ・オルモを上回り、バルセロナでのレギュラーという肩書きを携えてスペイン代表に復帰した。

今シーズン、ハンジ・フリックのもとでロペスは5試合に先発したのに対し、ダニ・オルモは3試合だった。数字の面でもフェルミンが上回っており、4得点2アシストを記録している。一方のダニ・オルモは、3度の決定的なパスを提供しているものの、今シーズンのバルセロナでの初ゴールを強い意志をもって狙っている。

フェルミン・ロペスは466分間プレーしたのに対し、オルモの出場時間は342分で、124分少ない。

しかし、状況は代表ウィークで完全に逆転した。フェルミンがバルセロナで主軸のゲームメーカーを務めている一方で、スペイン代表ではこのポジションは依然としてダニ・オルモのものであり、フェルミンが不在だった前回のワールドカップでもそうであった。

デ・ラ・フエンテのもとでは、ダニ・オルモは4試合中3試合に先発した。唯一出場しなかったのは、クロアチアに4対1で大勝した試合だ。その試合では、フェルミンが先発し、これが現在のネーションズリーグの序盤における彼の唯一の先発出場であった。

ウェンブリー・スタジアムでは、フェルミン・ロペスは試合を通してベンチに留まり、チェコ戦では67分にオルモに代わって出場し、クロアチア戦では71分にオルモに代わって出場した。

一方、4試合で3度の決定的なパスを提供したダニ・オルモは、今回の代表ウィーク中にスペイン代表で220分間プレーした。これに対し、クロアチア戦で得点祭りの口火を切ったラミン・ヤマルのゴールをアシストしたフェルミン・ロペスの出場時間はわずか91分だった。つまり、フェルミンは129分少なく、バルセロナで起きていることとは完全に逆の状況となっている。

フェルミン・ロペスとダニ・オルモは現在、リーガとUEFAチャンピオンズリーグの雰囲気に臨む準備のため、バルセロナに合流する。

フリック監督のチームは10月中、過密で困難な日程を戦うことになり、ドイツ人指揮官が選手のコンディションと活力を維持するためにローテーションの方針に頼らざるを得ないのは間違いない。

残る疑問は、どの選手も出場を逃したくない試合、たとえばパリのパルク・デ・プランスへの遠征や、10月25日にスポティファイ・カンプ・ノウで行われるクラシコといった試合で、ドイツ人指揮官が誰を選ぶのかという点だ。

フリックが主軸のメンバーを維持するなら、フェルミン・ロペスの可能性は依然として高いままだが、代表ウィークを経て、より大きな勢いをもって現在の局面に臨むのはオルモだ。



