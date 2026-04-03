バルセロナの2選手がアトレティコ・マドリード戦で出場停止の危機

バルセロナは、明日土曜日にスペインの首都マドリードにある「リオ・メトロポリターノ」スタジアムで行われるラ・リーガ第30節、アトレティコ・マドリードとのアウェイ戦において、二重の試練に直面する。

また、バルサは4月11日、リーガ第31節の一環として、エスパニョールとのカタルーニャ・ダービーを控えている。

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この件に関して、スペインのメディア報道によると、バルセロナのマルク・ベルナルとジュール・コンデは、アトレティコ・マドリード戦でイエローカードを受けた場合、エスパニョール戦での出場停止処分を受ける恐れがあるという。

バルサはすでに負傷による欠場者が多数おり、シーズンが佳境を迎える中、さらなる戦力不足を回避したいと考えている。

現在、カタルーニャのチームは73ポイントでラ・リーガの首位に立っており、2位のレアル・マドリードに4ポイントの差をつけている。一方、アトレティコは57ポイントで4位につけている。