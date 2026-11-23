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バルセロナによる若手DFルート・ナイスタッドの獲得に、冬の移籍市場を前に大きな障害が生じた。高い評価を受けるトゥウェンテのセンターバックは、シーズン途中のバルセロナ移籍から距離を置き、ラ・リーガへの移籍よりもエールディヴィジでの成長を優先する考えを公にした。

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トゥウェンテでの成長を優先

18歳のオランダ人DFは、バルセロナが若手選手を加えて守備陣の強化を図る中、 主要な獲得候補となっている 。しかし、トゥウェンテが直近のヴィレムII戦に2-1で勝利した後、ナイスタッドは現時点で環境を変えるつもりはないと明言した。この試合で90分間プレーした姿は、欧州の強豪クラブがその急成長を注視する理由を改めて示した。

試合後、ナイスタッドは将来を巡る憶測が高まる中、今季についての考えを語った。「少なくともあと1年はFCトゥウェンテに残ると、意識して決めました。まだ学ぶべきことがたくさんあると思いますし、ここならしっかり学べます」と、DFは『デ・テレグラーフ』に語った。これを『スポルト』が引用している。

好調の新星、移籍を急がず

高い評価を受ける新星はエールディヴィジで充実した日々を送り、良好な雰囲気の中でプレーに集中している。所属クラブが好調を維持する中、自身の急速な成長とチームの好調ぶりにも満足している。ラ・リーガの強豪へ時期尚早の移籍をするより、出場機会が保証され、勝利を重ねられる環境を選び、オランダで成長を続けることを優先している。

「とても楽しくやっています。僕たちは良いチームで、良いプレーができていますし、僕個人としてもうまくいっています」と付け加えた。

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バルセロナの関心も把握

現在のクラブに残る意向を示す一方、ナイスタッドはスペインで自身が話題になっていることもよく知っている。ハンジ・フリック監督率いるチームとの関係を報じる新聞の一面も見ており、自宅には自身への注目が高まっている記念として、その新聞を保管しているという。関心を寄せられることはうれしく思っているものの、心を動かされたり、選手としての務めから気をそらされたりはしていないようだ。

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バルセロナでの報道について問われたDFは、「はい、見ました。新聞も家にあります。誰かが僕のために買って、持ってきてくれたんです。良い思い出になります」と明かした。噂については冷静で、「向こうで僕のことが話題になるのはうれしいですが、FCトゥウェンテで良いプレーをすることに集中しています」と述べた。

欧州の強豪による獲得争い

10代のナイスタッドの可能性に魅了されているのは、バルセロナだけではない。 バイエルン・ミュンヘンやチェルシーといった強豪も、このセンターバックの獲得に関心を示していると報じられている 。現在の評価額は約2000万ユーロだ。この金額は、欧州サッカー界で最も将来を嘱望される若手DFの一人という評価を反映している。ただ、本人が残留を望んでいることから、トゥウェンテがこの貴重な戦力をすぐに売却する必要はない。

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今季のトゥウェンテの見通しを問われると、ナイスタッドは慎重な姿勢を崩さず、チーム全体の取り組みに目を向けた。「僕たちが優勝候補だと言うには、まだ早すぎると思います。そのことを気にするべきではありません。自分たちのパフォーマンスに集中しなければなりません」と語った。