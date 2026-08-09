バルセロナは名門ラ・マシア出身のタレントたちへの信頼を継続しており、新シーズンへの準備期間中に、19歳のシャビ・エスパルトと20歳のエクトル・フォルトの2人が、ドイツ人指揮官ハンジ・フリック監督を最も感嘆させた若手選手として際立った。財政危機が続くなか、カタルーニャのクラブはその伝統ある育成組織が生み出す逸材への投資を余儀なくされている。

カタルーニャ紙「スポルト」によると、エスパルトはU-19欧州選手権での活躍後に得られたはずの休暇を犠牲にし、自身のサッカー人生においてこの夏がいかに重要かを認識していた。この姿勢がコーチングスタッフを感嘆させ、本来の専門はミッドフィルダーでありながら右サイドバックというポジションに適応する能力とプロ意識の高さが評価された。

フリックはイングランドでのトレーニングキャンプの締めくくりにエスパルトのプレーを称賛し、こう語った。「シャビ・エスパルトは右サイドバックで素晴らしいプレーを見せ、バーミンガム戦でも見事な試合を披露した。トレーニングを通して、彼が最高の状態にあること、いや、それ以上であることは明らかだ」

一方、このカタルーニャ人選手は自らの野心を次のように示した。「僕の目標はここに残ることで、監督が僕への信頼を持ち続けてくれるよう全力を尽くす。このクラブで長年過ごしてきたから、自分が何をすべきか、与えられたチャンスをどう生かすべきかは分かっている」

エスパルトは昨日の土曜日、ウディネーゼおよびノッティンガム・フォレストとのトライアングル大会で輝きを放ち、右サイドでカリム・アデイェミと目を引く連携を見せた。2試合ともに先発出場して計1時間のプレー時間を得ており、ブライアン・ファリニャスとともにトップチームでの地位を確保する可能性が高まっている。

エスパルトの契約は2028年まで続き、スポーツディレクターのデコはすでにその更新に向けた作業を開始している。

一方、レス・コルツ出身で昨シーズンをエルチェへのレンタルで過ごしたフォルトは、自らの価値を証明しようと意気込んで準備期間に臨んだ。しかし報道によれば、記者マテウ・モレートが伝えたところでは、バルセロナは移籍期間の最終段階で同選手に寄せられるオファーに耳を傾ける方針だという。

すべての関係者にとって最優先事項は、フォルトが継続的にプレーする機会を得て成長を続けることであり、それがカンプ・ノウであれ新たなレンタルによるものであれ、これは財政的苦境が続くなかで若手タレントを育成するというクラブの戦略の一環である。

こうしたタレントたちの台頭は、過去5年間にトップチームで地位を確立したラ・マシア出身選手の大きな波の一部であり、その中にはガビ、バルデ、フェルミン、ラミン・ヤマル、ベルナル、カサドらがいる。この現象はバルセロナをスポーツ面、社会面、財政面で活気づけている。