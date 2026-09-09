FCバルセロナのMFロドリは、先週日曜のバレンシアとのアウェー戦で自身が映った映像が公開されたことに落胆している。カタルーニャ勢はメスタージャで拍子抜けするほど簡単に勝利（0-5）を収め、スペイン代表MFはバレンシアにまったく感銘を受けていなかったようだ。その率直な意見を2人のチームメートと交わしていた様子が映っている。ロドリはすでに謝罪している。

ロドリは日曜日、0-3となった後半15分にハンジ・フリック監督によってベンチへ下げられた。 Movistar Plus Deportes はベンチにカメラを向け、世界王者は隣に座るパウ・クバルシと会話を交わした。

「本当にひどい」とロドリは言う。「彼ら、本当にすごくひどいよな？ うわ、本当に弱い。昨季はどうだったんだ？」とロドリが尋ねると、「欧州行きまであと一歩だった」とクバルシが答えた。バレンシアはカンファレンスリーグ出場権獲得まで勝ち点2足りなかった。

ロドリはどうやらそれが信じられない様子で、口をあんぐり開けたままクバルシの返答を聞いていた。その後、ロドリはガビとも会話した。「彼ら、後半はセンターラインすら越えていない」

Movistar はその映像を公開し、それによってロドリは動揺していると、バレンシアの À Punt が伝えている。同メディアによると、ロドリは何が起きたのかを説明し、謝罪するために、バレンシアの主将ホセ・ルイス・ガジャーに連絡を取ったという。

スペイン代表主将のロドリは、代表チームを通じてガジャーと親しい間柄にあり、自身の発言は私的な場でのものであり、その映像が放送されたことを残念に思っていて、バレンシアの選手たちを侮辱する意図はなかったと説明した。

ロドリはガジャーに対し、自身のメッセージをバレンシアの選手団へ伝えてほしいと依頼した。さらに、COPE は、ロドリが水曜夜のフェイエノールト戦後に声明を出す可能性があると報じている。

30歳のマドリード出身MFはこの夏からバルセロナでプレーしており、同クラブはおよそ7000万ユーロでマンチェスター・シティから引き抜いた。ここまで新天地では3試合に出場している。



