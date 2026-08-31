バルセロナに所属する21歳のスペイン人ディフェンダー、アルバロ・コルテスが、ベルギーのロイヤル・アントワープへの正式移籍に近づいた。新クラブとの契約締結に向けてベルギー入りしており、今後数時間以内に正式発表が行われる見通しだ。

日曜日、放送局「DAZN」のカメラは、ボスイルスタディオンのスタンドでロイヤル・アントワープ対シント・トロイデンの試合を観戦するコルテスの姿をとらえた。この一戦は彼の新天地となるチームが1－4で敗れる結果に終わり、ベルギーのクラブはリーグ開幕からの不振を続けることとなった。開幕4試合でわずか勝ち点4しか獲得できていない。

コルテスの移籍は、より多くの出場機会を求めてのものだ。彼は今シーズンのプレシーズン準備をバルセロナのトップチームで開始し、イングランドでのトレーニングキャンプ中には、ハンジ・フリック監督の前で自らを証明し、監督の構想に食い込みたいという意欲を示していた。

しかし、バルセロナのディフェンスラインのポジションをめぐる激しい競争は、若きディフェンダーが定期的な出場時間を得る機会を脅かすものであり、彼はより多くの出場と成長の機会を与えてくれる新たな挑戦を探すことを選んだ。

コルテスは、リーグ開幕戦のエルチェ戦ではバルセロナのメンバーに名を連ねていたが、ロイヤル・アントワープへの移籍に関する交渉に追われる中で、アスレティック・ビルバオとの一戦は欠場していた。

ベルギーのクラブは近日中にコルテスの獲得を正式発表する見込みであり、このスペイン人ディフェンダーはキャリアの新たな段階へと踏み出すことになる。彼は現時点でバルセロナのトップチームでの定期的な出場への道が、より困難なものになり得ると認識したのだ。