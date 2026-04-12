バルセロナの選手ジェラール・マルティンは、チャンピオンズリーグで来週火曜日に控えるアトレティコ・マドリード戦に向けた自身の準備状況について、ハンジ・フリック監督の見立てが正しかったことを裏付けた。一方で、同僚のマルク・ベルナルの欠場が確定した。

マルティンは昨日土曜日、ラ・リーガのバルセロナ対エスパニョールのダービーでハーフタイムにピッチを退いたため、不安を呼んでいた。

しかし『スポルト』紙は本日（日曜日）、彼に負傷はなく、交代は予防措置に過ぎなかったと報じ、クラブ内でもコンディションに関して落ち着いた雰囲気が広がっているという。

きょうのリカバリーセッションでは、両脚への負荷を軽減するため、サイドバックのマルティンはジム内で別メニュー調整を行い、アトレティコ戦に通常どおり出場できる可能性が高まった。

計画としては、遠征前最後の全体練習でチーム練習に合流し、バルセロナが準決勝進出のために逆転を必要とする重要な試合に万全の状態で臨むという。

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フリックは昨日、エスパニョール戦後にバルサファンを安心させており、「深刻なケガではないと思う。火曜日にプレーできると思う」と語って楽観的な見方を示した。

直前に予期せぬ事態が起こらない限り、あらゆる状況から見て、彼がアトレティコ戦で先発出場できる状態にあることを示している。

第1戦で退場となったパウ・クバルシと守備のコンビを組むことはできないものの、マルティンはセンターバックとして先発に名を連ねる有力候補となっている。

一方、先週負傷したマルク・ベルナルは、まだチームの全体練習に合流していない。

クラブは火曜日のアトレティコ戦後の復帰を引き続き期待しており、完全な状態に戻る前に復帰を急がせたりリスクを冒したりする意味はないとしている。

計画では水曜日に復帰し、22日に「スポティファイ・カンプ・ノウ」で行われるセルタ・ビーゴ戦（リーグ次節）へ向けた準備を開始する見通しだ。