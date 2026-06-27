バルセロナの選手がアヤックスと合意…全員が犠牲を強いられる。

カタルーニャの報道によると、アヤックス・アムステルダムは来夏の移籍市場でバルセロナの選手獲得を最優先し、チーム再建と欧州トップ復帰を狙う。

同紙によると、ドイツ人GKマルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの名前は数週間前からアヤックス内部で取り沙汰されているが、移籍実現には依然として難航している。

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最終目標は合意しているが、経済条件で意見が分かれている。アヤックスとテア・シュテーゲンは、彼がチーム練習に参加できるよう来週中の移籍成立を目指している。

テル・シュテーゲンはスポーツ面でも個人面でも移籍に納得し、アヤックスに最終承諾を与えた。しかしバルセロナとの金銭条件で合意に至っていない。

バルサはフリック監督の構想から外れた彼の年俸負担を軽減したいが、テル・シュテーゲンの年俸は年間約2000万ユーロとされ、 ジョルディ・クライフは、アヤックスの予算では高額移籍は不可能だと明言している。

「すべての関係者が納得する合意」

「スポルト」紙によると、両クラブは現在、バルセロナの負担軽減につながる条項を含むレンタル移籍案を調整中だ。

交渉に詳しい筋によると、アヤックスが負担するのはシュテーゲンの年俸約15％にとどまる見込みだ。 追加のインセンティブは出場試合数やタイトル獲得、CL出場権の有無で決まり、バルセロナはこれらで費用を補填する方針だ。

この「相互の犠牲」の局面で、テル・シュテーゲンも個人的な譲歩を行い、すべての関係者が納得する形で移籍を成立させる必要がある。