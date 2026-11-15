ヤマル、空いた背番号10を着用へ
『マルカ』によると、バルセロナのウインガーは、日曜夜にマドリードで行われるネーションズリーグの一戦で、背番号10を割り当てられた。普段この番号を着けるダニ・オルモが負傷により今回の代表活動から離脱したため、背番号10が空いていた。
ヤマルは通常、代表では背番号19を着けている。ただ、膝の問題から回復する途中だったため、スペインがチェコに勝利した最近の試合を欠場した。その試合ではリヴァプールのビクトル・ムニョスが背番号10を着用したが、ヤマルの復帰が認められたため、ムニョスはイングランド戦で背番号19に変更する。
デ・ラ・フエンテ、ヤマルのコンディションを称賛し強豪対決に言及
スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は試合を前に、この10代のFWが膝の問題を克服し、出場に向けて「万全の状態」にあると認めた。イングランドを迎える一戦では、ヤマルを先発起用する見込みだ。
試合前の記者会見で、デ・ラ・フエンテ監督は欧州の強豪同士による対戦の質の高さを強調した。「今、世界で見られる最高の試合の一つだ。最高の試合かもしれない」と報道陣に語った。「今、イングランド対スペインは世界のサッカー界で頂点にある。両チームにとって、ここまで良い状態にあるのは久しぶりだ」
スペイン、グループA3で首位を維持
ヤマルの代表復帰は、すでにネーションズリーグのグループA3をリードするスペインにとって、絶好のタイミングでの後押しとなる。スペインは現在首位に立ち、日曜の直接対決を前にイングランドに3ポイント差をつけている。
スペインはグループステージの序盤、ウェンブリーでイングランドに3－1で勝利し、このリードを築いた。マドリードのホームで再び同じ結果を収めれば、首位の座をさらに固めることになる。
マドリードの夜、重要な一戦へ
負傷による離脱から復帰した直後、強豪を相手に背番号10を着けてピッチに立つヤマルに、日曜夜は注目が集まる。オルモが離脱する中、この10代の選手はスペインの攻撃をけん引し、グループA3でイングランドに対する3ポイントのリードを守れるか、早速試されることになる。