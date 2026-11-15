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バルセロナの逸材ラミン・ヤマルが、サッカー史上最も権威あるユニフォームの一つを託され、スペイン代表で新たな重責を担うことになった。10代のウイングは普段の背番号19から変更し、今夜のイングランドとの重要な一戦でスペイン代表の攻撃を牽引する。

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ヤマル、空いた背番号10を着用へ

『マルカ』によると、バルセロナのウインガーは、日曜夜にマドリードで行われるネーションズリーグの一戦で、背番号10を割り当てられた。普段この番号を着けるダニ・オルモが負傷により今回の代表活動から離脱したため、背番号10が空いていた。

ヤマルは通常、代表では背番号19を着けている。ただ、膝の問題から回復する途中だったため、スペインがチェコに勝利した最近の試合を欠場した。その試合ではリヴァプールのビクトル・ムニョスが背番号10を着用したが、ヤマルの復帰が認められたため、ムニョスはイングランド戦で背番号19に変更する。

デ・ラ・フエンテ、ヤマルのコンディションを称賛し強豪対決に言及

スペイン代表のルイス・デ・ラ・フエンテ監督は試合を前に、この10代のFWが膝の問題を克服し、出場に向けて「万全の状態」にあると認めた。イングランドを迎える一戦では、ヤマルを先発起用する見込みだ。

試合前の記者会見で、デ・ラ・フエンテ監督は欧州の強豪同士による対戦の質の高さを強調した。「今、世界で見られる最高の試合の一つだ。最高の試合かもしれない」と報道陣に語った。「今、イングランド対スペインは世界のサッカー界で頂点にある。両チームにとって、ここまで良い状態にあるのは久しぶりだ」

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スペイン、グループA3で首位を維持

ヤマルの代表復帰は、すでにネーションズリーグのグループA3をリードするスペインにとって、絶好のタイミングでの後押しとなる。スペインは現在首位に立ち、日曜の直接対決を前にイングランドに3ポイント差をつけている。

次の試合 ESP UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 ENG 視聴する

スペインはグループステージの序盤、ウェンブリーでイングランドに3－1で勝利し、このリードを築いた。マドリードのホームで再び同じ結果を収めれば、首位の座をさらに固めることになる。

マドリードの夜、重要な一戦へ

負傷による離脱から復帰した直後、強豪を相手に背番号10を着けてピッチに立つヤマルに、日曜夜は注目が集まる。オルモが離脱する中、この10代の選手はスペインの攻撃をけん引し、グループA3でイングランドに対する3ポイントのリードを守れるか、早速試されることになる。