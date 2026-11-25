共有 GOALをGoogleでフォロー

イタリアのコモを率いるセスク・ファブレガス監督は、チームとともに残している際立った結果と、欧州サッカー界で最も注目される新進気鋭の指揮官の一人へと押し上げたプレースタイルによって、引き続き脚光を浴びている。その名は将来のバルセロナ指揮官候補として有力視されている。

広告

ファブレガスへの関心は高まる一方だ。とりわけ、かつてカタルーニャのクラブに在籍した経験がチームとの特別な結びつきをもたらしている。折しも、ドイツ人のハンス・フリック監督がバルセロナでの旅路を終えた際に、誰がその後を継ぐのかという疑問が取り沙汰されている。

スペイン人指揮官は、チャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第5節でコモがAEKアテネを1-0で下した後、『スポルト』紙が伝えたコメントの中で、監督としてカタルーニャのクラブに復帰する可能性について語った。

ファブレガスはバルセロナへの愛情を隠さなかったが、将来チームの指揮を執る可能性については言及を避け、今後数年のうちに起こり得ることに気を取られるよりも、現在に集中したいと強調した。

コモの指揮官は「私は一日一日を生きるタイプの人間だ。未来のことを考えても、たいていどこにもたどり着かない」と語った。

広告 広告

さらに「私はバルセロナの人間だ。このクラブで育ち、そこにいる人々を皆知っている。だが、遠い先のことを考えるのは昔から好きではない。そうしたときは、物事がうまくいかなかったからだ」と付け加えた。

Related Topics

ファブレガスは続けて、人生をいつ止まるか操縦士自身にも分からない飛行機の操縦にたとえ、競争であれ家族との生活であれ、それぞれの段階を楽しむことの大切さを強調した。

「競う時が来れば競わなければならないし、楽しむ時が来れば楽しまなければならない。家族の時間であれば、家族と一緒にいなければならない。コモで背負っている競争や重圧、大きな責任があっても、バランスの取れた人間でいようと努めている」と説明した。

広告

スペイン人指揮官は、現在の優先事項はイタリアのチームを成長させ続け、そのレベルを高めることだと明言し、野心と向上心を保ちながら、今の経験を楽しみたいと語った。

ファブレガスはコモでの仕事に完全に集中していると強調し、将来のことを絶えず考えても得るものは少ないと付け加えた。これが、バルセロナを指揮する可能性について明確な答えを避けた理由である。

広告

自身の将来については慎重な姿勢を見せた一方で、コモの指揮官は、現在のチームで試合の準備に追われているときでさえ、カタルーニャのクラブの試合をすべて追いかけ、一試合も見逃していないことを明かした。

この点について「バルセロナの試合は一試合も見逃さない。先日、AEKアテネ戦のゲームプランを準備していたとき、携帯電話でバルセロナの試合を流していた。すると、アシスタントコーチから、準備している試合は重要なのだから集中してくれと言われてしまった」と語った。

広告

ファブレガスは最後に、バルセロナが見せているパフォーマンスを称賛した。サッカーへの愛情から、優れたプレーを見せるチームを追いかけてしまうと述べ、カタルーニャのクラブはパリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘンと並び、並外れたレベルのサッカーを披露していると指摘した。