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バルセロナの若手ブライアン・ファリナスは、デポルティーボ・アラベスに6-1で勝利した試合で印象的なプレーを見せ、トップチームデビューを「生涯の夢がかなった」と振り返った。20歳のファリナスはハンジ・フリック監督に先発起用され、慣れない守備的な役割で90分間フル出場。バルセロナが勝利を取り戻す一助となった。

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いきなり大役を任されて

バルセロナはパリ・サンジェルマンとレアル・マドリーに連敗したが、カンプ・ノウでアラベスを圧倒して立ち直った。深刻な守備陣の負傷者続出を受け、フリック監督は布陣変更を余儀なくされ、20歳のファリナスをトップチームでデビューさせた。

本来はMFのラ・マシア出身選手だが、この試合では右サイドバックとして90分間フル出場。左センターバックを務めたフレンキー・デ・ヨングとともに急造の最終ラインに入り、守備を安定させて重要な勝利に貢献した。

「人生を捧げてきたクラブ」

アカデミーの外で恒例の写真撮影に臨んだ後、バルセロナの公式メディアの取材に応じたファリナスは、喜びを隠せなかった。ついにトップチームの一員になれたことへの大きな誇りを語った。

「とてもうれしいし、これまで何年も努力してきたことを誇りに思う。子どもなら誰もが夢見ることだ。1部リーグで、人生を捧げてきたクラブであるFCバルセロナでプレーすることは」と語った。

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慣れない守備的な役割を任されたが、スペイン人選手はドイツ人指揮官から与えられた挑戦を受け入れた。「監督に指示されたところなら、どこでもプレーする」と付け加えた。

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仲間の支えで落ち着きを取り戻す

本来とは違うポジションでピッチに立つことは、デビューを迎えたファリナスにとって重圧になり得た。本人も序盤は緊張していたと認めたが、強い精神力と顔なじみの仲間たちの支えですぐに落ち着きを取り戻した。

「試合に入っていくにつれ、僕はかなり気持ちの強い選手だと思う。正直、落ち着いてプレーできた」とファリナスは説明した。

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トップチームへの移行を助けてくれたアカデミー出身の仲間たちにも、すぐに感謝を示した。「みんながとても助けてくれた。ピッチ上で僕と同じサイドにいた［パウ・］クバルシ、ロドリ、フェルミン［・ロペス］、ラミン［・ヤマル］が自信を与えてくれた」と明かした。

アストン・ヴィラとのチャンピオンズリーグで試練

バルセロナが火曜日にチャンピオンズリーグでアストン・ヴィラをホームに迎えるにあたり、フリック監督は欧州最高峰の舞台でもファリナスを信頼して起用するか決断しなければならない。カタルーニャの名門は依然として守備陣の人員が大幅に不足している。

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ジュール・クンデ、エリック・ガルシア、アンドレアス・クリステンセン、シャビ・エスパルトがいずれも離脱しているため、指揮官は再びファリナスの起用を余儀なくされるかもしれない。現在背番号4を着けるファリナスは、バルセロナが国内での勢いをさらに強めようとする中、右サイドで先発の座を維持する可能性がある。