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今季のプレー時間はわずか12分。それでも、トップクラスの仲間入りを予感させるには十分だった。バルセロナ内部では、このエジプト人の若きストライカーが、多くの選手が持たない稀有な何かを備えているとの確信がある。フットボール部門のコーディネーターで、バルセロナの若手選手の成長を細かく見守る責任者でもあるボヤン・クルキッチが、そのことをはっきりと口にした。

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この夏、バルセロナではセンターフォワードの獲得を巡って多くの議論が交わされた。クラブは本命がフリアン・アルバレスであることを一度も隠さなかった。しかし、選手本人がバルセロナのユニフォームに袖を通そうと試みたにもかかわらず、アトレティコ・マドリーの断固とした姿勢により、バルセロナは別の選択肢を探さざるを得なくなった。

最終的に、ハンス・フリックはハフィーニャをセンターフォワードとして起用するという素晴らしいアイデアを思いつき、ガブリエウ・ジェズスも加入した。だが、もう一つ重要な一手があった。ハムザ・アブデルカリムにトップチームで主要な役割を与えることだ。

このエジプト人選手は、ドイツ人指揮官の下で多くの出場機会を得ているわけではない。今季はラ・リーガの2試合で計12分のプレーにとどまっており、内訳はラージョ・バジェカーノ戦の4分とヘタフェ戦の8分だ。しかし、それはハムザがクラブ内で高く評価されていないことを意味するわけではない。

コーチングスタッフは彼の大きな潜在能力を確信しており、将来の大型ストライカー候補と見ている。だからこそ、出場機会が少ないにもかかわらず、クラブ内部で彼の名前が盛んに取り沙汰されているのだ。

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さらに、スペイン紙『スポルト』によれば、クラブはこのエジプト人ストライカーの姿勢と謙虚さに非常に満足しているという。彼は今季、トップチーム、Bチーム、ユースチームを行き来しながら、最高の振る舞いを見せている。

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同じ日にユースリーグの試合に出場し、ハーフタイムで交代してフリックの招集メンバーに加わったことさえあった。アストン・ヴィラ戦でのことで、彼のプロ意識と全面的な献身ぶりを物語るエピソードだ。

ハムザ・アブデルカリムは水曜日、ボヤン・クルキッチから大きな賛辞を受けた。ラジオ局「カタルーニャ・ラジオ」の番組「トット・コスタ」で、バルセロナのスポーツディレクターであるデコとともに臨んだインタビューでのことだ。

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ボヤンはバルセロナのフットボール部門のコーディネーターで、その役割は若手選手と密接に結びついている。チームの有望な若手について問われれば、自分が何を語っているのかをよく理解している。とりわけセンターフォワードについてはなおさらだ。現役時代に自らそのポジションを務めていたからだ。

早押し質問のコーナーで、ボヤン・クルキッチはバルセロナ以外から自身が考える世界最高の9番を選び、誰が好みかを問われた。しかし彼はためらうことなく、別の形で自らの考えを示し、バルセロナのストライカー陣を擁護した。

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「世界最高のストライカーたちは我々のところにいる」とボヤンは語り、クラブの現在のプロジェクトへの大きな自信をうかがわせた。

そしてハムザ・アブデルカリムの名前を挙げ、このエジプト人選手について次のように予想した。「それだけではない。我々には、トップクラスの一人になるであろう若い選手がいる。ハムザ・アブデルカリムだ。彼はプレシーズンで得点本能を示した。それは稀有な資質であり、彼は我々のもとにいる」

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これらの言葉は、スポーツ部門がこのエジプト人選手に寄せる信頼を裏付けるものだ。コーチングスタッフも同様で、ハンス・フリックは常に彼を称賛してきた。もっとも、ハフィーニャの活躍に加え、ガブリエウ・ジェズスが与えられた出場時間を最大限に生かしていることもあり、先発メンバーに彼の居場所を見つけるのは難しいのが現状だ。

『スポルト』紙のインタビューでは、ジュリアーノ・ベレッチが、Bチームの補強に回らなければならなかった際のハムザの姿勢を称賛し、こう語った。「チーム内の力学の変化を理解するには謙虚さが必要だ。トップチームにいて、その後我々に合流した選手について不満を言うことは一切ない。常に大きな熱意があったし、ハムザもその熱意を持っている」