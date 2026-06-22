エジプト代表FWハムザ・アブド・アル＝カリームは、2026年W杯グループリーグ第2戦のニュージーランド戦（3-1）に出場し、カタルーニャ紙『スポルト』から高い評価を受けた。

同紙は、ワールドカップでエジプト代表として2試合目の出場を果たしたこの18歳の選手が、最高レベルで経験を積み続けていることに焦点を当て、バルセロナが将来有望な才能の一人である彼の成長を注視していると報じた。

ハムザは76分にムスタファ・ジコに代わり出場。ベルギー戦に続き、ハサム・ハサン監督から国際舞台で力を示す機会を得た。

同紙は、出場わずか数分で高い技術と活発な動きを見せ、GKに阻まれたものの大会初ゴール目前だったと伝えた。

ハサン監督の信頼は根拠があり、今後数年間エジプト代表の攻撃を牽引する候補だとコーチ陣が確信していると強調した。

バルセロナは彼の成長を注視し、アル・アハリからの買い取りオプションを行使することを決めた。

移籍金は150万ユーロ＋変動分。バルセロナが彼の可能性に大きな期待を寄せているという。

同紙は、ハムザがスペインのサッカー環境に素早く適応し、ゴールと身体能力で「ラ・マシア」関係者の注目を集めたと指摘した。

バルセロナは当面、クラブの育成システムで成長を見守る方針だが、ハンス・フリック監督が率いるプレシーズンではトップチームでの出場機会を与える可能性も残している。

同紙は、ワールドカップが彼の才能を世界に示す絶好の舞台だと結んだ。エジプト代表としてプレーする每一秒が、バルセロナにとって「貴重な宝石」であり、アフリカで最も注目される新星であることを証明しているという。

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