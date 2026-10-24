バルセロナは、トゥウェンテに所属するオランダの若手ディフェンダー、ロード・ナイスタッドの獲得レースで激しさを増す争いに直面している。マンチェスター・ユナイテッドが交渉に名乗りを上げ、さらにプレミアリーグの他の6クラブもこの18歳の逸材の獲得に関心を寄せているためだ。これにより、カタルーニャのクラブが昨夏に決着をつけようとした移籍の費用が膨らむ恐れがある。

「スポルト」紙によると、マンチェスター・ユナイテッドはナイスタッドの能力について好意的な報告を受け取っており、同選手はイングランドのクラブのスカウトから高く評価されている。一方、彼の獲得に関心を示すクラブの一覧には、マンチェスター・シティ、アストン・ヴィラ、ニューカッスル、ブレントフォード、エバートン、サンダーランドが含まれている。

バルセロナはすでにこのオランダ人ディフェンダーの獲得に向けて動いており、約800万ユーロのオファーを提示していた。しかしトゥウェンテは、チームの将来の一部を担える有望な選手の一人と見なす同選手の放出を拒否し、急いで売却する必要性を感じていない。

ナイスタッドは身長1メートル95で、左足の使い方に長けているほか、後方からのビルドアップ能力とフィジカルの強さを備えている。これらの特徴は、長期的に成長の可能性を持つ若手で守備ラインを強化しようとするバルセロナのスポーツ部門にとって、魅力的な選択肢となっている。

バルセロナのこのオランダ人ディフェンダーへの関心は新しいものではない。ここ数か月の間に両者の間で接触があったほか、ナイスタッド自身もカタルーニャのクラブの関心について公に語り、バルセロナを世界最大級のクラブの一つと評して、同クラブへの移籍を歓迎する姿勢をうかがわせていた。

しかし、マンチェスター・ユナイテッドの参戦と他のイングランド勢の関心は、バルセロナに新たな難題を突きつけている。とりわけ、同選手のトゥウェンテとの契約は2029年6月まで続いており、これがオランダのクラブに強い交渉上の立場を与え、早期の売却に応じざるを得なくするような圧力を軽減しているためだ。