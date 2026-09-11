バルセロナの猛獣、ついに檻を解き放たれる！ フリックの隠れた男が完全解放、恐怖のバージョンはまだ始まってすらいない

ドイツ人指揮官ハンジ・フリックは、国際Aマッチ期間前にバルセロナが100％のフィジカルコンディションに到達することはないと警告していたが、それでもカタルーニャのクラブは今季開幕から、際立ったテクニック面のレベルに加え、フィジカル面でも対戦相手に対する明確な優位性を示している。それは走行距離、球際の競り合い、そして1対1のデュエルに関する数字と統計が裏付けている。

スペイン紙『スポルト』によれば、バルセロナの力強いスタートは結果とパフォーマンスだけに関わるものではなく、フィジカル面にも及んでいるという。フィジカルの強さを誇る相手を前にしてさえ、選手たちはピッチ上でまるで「飛行機」のように見えたのだ。その相手には、チャンピオンズリーグのバルセロナの初戦で5－1という手痛い敗戦を喫したオランダのフェイエノールトも含まれる。

この変化において際立つのが、バルセロナの新たなフィジカルコーチ、ベンヤミン・コーグルの名だ。彼はフリックの直接の要請によりクラブへとやって来て、すぐさま自身の考えをグループに適用し始めた。各選手のニーズと個々の能力に応じてフィジカルコンディションを高めることに、明確な重点を置いている。

フリックは1か月以上前、プレシーズンのウディネーゼとの親善試合の後に、チームは国際Aマッチ期間前に最良のフィジカルコンディションでは臨めないだろうと警告していた。その理由として、ワールドカップの影響と、多くの選手が消化した国際試合の数の多さを挙げていた。

だが、バルセロナが最初の数週間で見せたフィジカルレベルは、フリック自身をも驚かせたのかもしれない。コーグルが予想よりも早く自身の考えを実行に移すことに成功したからだ。

このドイツ人フィジカルコーチは、まずワールドカップに出場しなかった選手たちとの取り組みを始め、その後に代表選手たちが合流した。彼らもまた、非常に良好なフィジカルコンディションで姿を見せた。

コーグルは仕事において非常に厳格であることで知られ、また選手一人ひとりの個別のトレーニング計画を立てることに多くの時間を割いている。その狙いは、チーム内の各選手について可能な限り最良のバージョンに到達させることであり、その痕跡は公式戦において明確に表れ始めている。

バルセロナはフェイエノールトより6.3キロ多く走った

欧州サッカー連盟の数字は、バルセロナのフィジカル面の進歩を示す明確な証拠を提供している。とりわけチャンピオンズリーグのフェイエノールト戦においてだ。カタルーニャのクラブの選手たちはこの試合で120キロを走破したのに対し、オランダのチームは113.7キロ。つまりバルセロナが6.3キロ上回ったことになる。

これらの数字は、過去のシーズンでは状況が異なっていたことを踏まえると、より大きな重要性を帯びる。かつてバルセロナは一部の試合で、総走行距離において相手に後れを取ることがあったのだ。

比較すると、前日のインテル・ミラノとの対戦でレアル・マドリードの選手たちは108.3キロを走破したのに対し、イタリアのチームは117キロ。インテルはレアル・マドリードを明確な差で上回る走行距離に達した。

また、これらの数字は、両チームがチャンピオンズリーグで最後に対戦した、スポティファイ・カンプ・ノウでのバルセロナとアトレティコ・マドリードの一戦とも比較できる。準々決勝で0－2のカタルーニャのクラブの敗戦に終わったこの試合で、バルセロナは当時約112キロを走破したのに対し、アトレティコ・マドリードは118キロだった。

優位性は球際の競り合いにも表れる

バルセロナのフィジカル面の優位性は、選手たちの走行キロ数にとどまらず、1対1のデュエルや球際の競り合いにも及んでいる。『ソファスコア』のデータは、今季開幕以来、カタルーニャのクラブがリーガ・エスパニョーラの大半の相手を上回っていることを示している。

バルセロナはエルチェ戦で1対1のデュエルの60％を制し、ラージョ・バジェカーノ戦ではその割合は56％、バレンシア戦では57％まで上昇した。

バルセロナが完全には上回れなかった唯一の試合はアスレティック・ビルバオ戦だった。カタルーニャのクラブはわずかな差で1対1のデュエルに敗れ、その割合はバルセロナが49％、アスレティックが51％だった。

チャンピオンズリーグでも、フリックのチームはこの面での優位性を続けた。フェイエノールト戦で1対1のデュエルの51％を制し、オランダのチームは49％。この試合でバルセロナは、テクニック面での支配に加え、際立ったフィジカルの優位性を示した。

シーズンが進むにつれ、状況はいっそう刺激的なものに見える。とりわけフリック自身が、バルセロナはまだフィジカルの最高レベルに到達していないと明言しているからだ。もし選手たちがこの先の期間もこうした水準を維持すれば、試合を重ねるにつれてチームのレベルはさらに一段上がることが期待される。

最後に、フィジカル面はメンタルとテクニックの両要素と切り離すことはできない。バルセロナが高い技術的クオリティを持つ選手たちを擁していることは、身体が最良の状態にあるときにその能力がより一層発揮されることを意味する。脚が応えれば応えるほど、バルセロナの生来のクオリティがより明確に表れる。それこそが、今季のチームの力強いスタートの秘密の一つなのかもしれない。