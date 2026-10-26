バルセロナの暗黒の夜：クラシコでの敗北後、カタルーニャ紙が一斉に非難

スペイン・カタルーニャのメディアは、サンティアゴ・ベルナベウ改めスポティファイ・カンプ・ノウで行われたクラシコでレアル・マドリードに1－2で敗れた後、バルセロナの選手たちへ一斉に批判の矛先を向けた。複数の主力選手が期待された働きを見せられず、守備陣から中盤、さらにはドイツ人指揮官ハンジ・フリックにまで批判が及んだ。

カタルーニャのメディアは敗戦の責任者を特定することをためらわなかった。レアル・マドリードが相手のミスをうまく突き、試合で優位を築くことに成功したことで、バルセロナの何人かの選手が批判の重圧にさらされることとなった。

とりわけ槍玉に挙げられた名前の一つがポルトガル人のジョアン・カンセロだった。『エル・ナシオナル』紙は10点満点中4点という厳しい評価を下し、守備の両サイドで混乱した様子を見せたと指摘した。

一方『ムンド・デポルティーボ』は10点満点中5点を与え、レアル・マドリードの攻撃に苦しんだことに触れつつ、攻撃面での影響力も限定的だったとした。

さらに、パウ・クバルシもキリアン・エムバペの決勝ゴールにつながった攻撃をめぐって批判を受けた。エドゥアルド・カマヴィンガにスピードで上回られたためだ。

『ムンド・デポルティーボ』と『スポルト』は、この若き守備者がレアル・マドリードの攻撃に対応するうえで抱えた困難に焦点を当てた。

ラミン・ヤマルも批判を免れなかった。攻撃面で仕掛けを試みたものの、違いを生み出すことができなかったためだ。

『スポルト』紙は、継続性を欠きクラシコで真の爪痕を残せなかったことから、彼のパフォーマンスは十分ではなかったとした。

これに対し、ペドリは後半に入ってパフォーマンスを改善させ、ラフィーニャが決めた同点ゴールに決定的なパスを供給した。前半のバルセロナは自分たちのリズムを押し付けることに苦しんでいた。

しかしラジオ局『カデナ・セル』は、ペドリとロドリの危険性を抑え込み、中盤を支配することに成功したオーレリアン・チュアメニとフェデリコ・バルベルデの優位性を称賛した。

批判はハンジ・フリックにも及んだ。バルセロナがいつものスタイルを押し付けられなかったこと、プレスの精度を欠いたこと、さらには交代策が試合の流れを変えることに失敗したことが理由だった。