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元アルゼンチン代表FWのマキシ・ロペスは、フリアン・アルバレスがアトレティコ・マドリーに加入したのは間違いで、代わりにバルセロナと契約すべきだったと考えている。元カターニアのロペスは、スペインの首都で約束が守られていないことがアルバレスの足かせになっていると主張し、カタルーニャに移籍していれば、そのプレーはさらに高いレベルに達していただろうとの見方を示した。

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アルバレスの決断に疑問を呈するロペス

ロペスは、アルバレスがアトレティコに残留する決断を公に疑問視した。元バルセロナのロペスは、波乱の多かった夏の移籍市場で同胞が誤った選択をしたと考えている。アルバレスはアルゼンチン代表に招集されている間、その去就を巡って大きな注目を集めた。将来について盛んに議論された末、最終的にスペインの首都に戻り、ディエゴ・シメオネ監督の下でプレーすることになった。

しかしロペスは、得点力に優れたストライカーには別の環境の方がはるかに適していたと感じている。バルセロナのようなクラブへの加入こそ、この南米出身のスターにとってキャリア上、最善の選択だったとの見方を示した。

アトレティコで果たされなかった約束

ロペスの見解で最も注目されるのは、アトレティコの内部に問題があったとする主張だ。クラブ幹部が当初、選手に与えた確約を守らなかったと主張している。

ロペスはASに引用された発言で、こう説明した。「当時、彼は出場時間を得るためにシティを離れようとしていた。そばにもう一人の『宇宙人』［アーリング・ハーランド］がいて、出場する余地がなかったからだ。アトレティコに移って出場時間を得た。その後、幹部との話し合いでいろいろなことが語られ、彼にあることを約束したが、後になってそれは果たされなかった」

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ロペスは、アルバレスには自身の特長に完全に合ったシステムが必要だと強調し、こう語った。「彼はアルゼンチン代表の背番号9だ。だからこそ、バルセロナでプレーする姿を見たかった。正直に言えば、この夏に別のチームでプレーする姿を見たかった。そうすれば、もっと成長できたはずだからだ」

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シメオネの戦術を知るロペス

ロペスには、シメオネの要求水準が高い戦術の下でプレーすることを評価できる経験がある。両者は2011年シーズン、イタリアのカターニアでともに働いた。ロペスはかつての監督の功績を尊重しつつも、その戦術がアルバレスに合うかどうかには納得していない。

「これは個人的な好みであり、フリアンの今後の成長をどう見るかという話だ」とロペスは述べた。「私ならバルセロナに行く。チョロがアトレティコで成し遂げたことには脱帽するしかない。私がスペインに来たとき、アトレティコは何も争えていなかった。彼がチームを立て直したんだ。ただ、フリアンのプレーを考えれば、私ならもっと良いサッカーをするチームに行く。そして私にとって、バルセロナはもっと良いサッカーをするチームだ」

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首都での成功を目指して

クラブでの将来を巡って周囲が騒がしいなかでも、アルバレスは今、ピッチ上で結果を出すことに集中しなければならない。アルゼンチン人FWは今季もシメオネ監督の構想において重要な存在だ。ここまで公式戦9試合に出場し、2ゴール2アシストを記録している。