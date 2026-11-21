共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナは、台頭するDFシャビ・エスパルトとの契約を2030年6月まで延長し、その長期的な残留を正式に決めた。ラ・マシア出身の若手は今季、ハンジ・フリック監督の下で急成長を遂げ、トップチームに欠かせない存在となっている。

広告

カンプ・ノウで長期契約に署名

10代の新星は金曜日、スポティファイ・カンプ・ノウのオフィスで新契約に正式に署名した。ジョアン・ラポルタ会長が同席する中、複数のポジションをこなすDFは 昨年10月に当初合意していた契約延長 を確定させ、今後数シーズンにわたってバルセロナでプレーすることになった。この契約更新は、下部組織の有望な選手を他クラブの関心から守ろうとするバルセロナの強い意思を示している。

エスパルトは背番号12を引き継ぎ、さまざまな戦術上の役割で実力を証明して、急速にファンの人気を集めている。育成組織からトップチームへの移行は順調で、技術の高さと戦術理解力がコーチ陣の目に留まった。クラブは、プロとしてプレーし始めてから印象的な活躍を見せるエスパルトの急成長に報い、トップチームでの役割を確かなものにするため、契約延長を優先事項と捉えていた。

感極まるエスパルト、バルセロナで夢を実現

2015年に将来を期待される選手として加入して以来、名高いラ・マシアでステップアップしてきたDFにとって、トップチーム昇格は夢のような出来事だ。署名式で目に見えて感極まった新たな背番号12は、カタルーニャで10年以上にわたり努力を重ねてきた末に迎えた、個人的に大きな意味を持つ節目を振り返った。そして、クラブへの思いを明確に語った。

「キャリアのすべてをバルセロナで過ごしたい。ここにたどり着くのは難しいけれど、ここに居続けるのも同じくらい難しい。このクラブでキャリアを築くことが僕の夢だ。バルセロナは僕の人生にとってのクラブなんだ」とエスパルトは語った。

広告 広告

ラ・マシアで積み重ねた10年

この10年で、期待のMFだったエスパルトは、ピッチの両端で貢献できる現代的で多才なサイドバックへと成長した。その適応力が成功の礎となり、トップチームでの初シーズンにはハンジ・フリック監督の戦術の中で複数の役割を担っている。トップチームデビューは今年3月、プレッシャーのかかる欧州の舞台で訪れた。セント・ジェームズ・パークで行われたチャンピオンズリーグのラウンド16で、試合終盤に途中出場した。

Related Topics

今季のエスパルトはさらにレベルを上げ、特にパリでの際立ったパフォーマンスでは欧州の大会での初ゴールを記録した。その得点は、レバンテ戦での正確なフィニッシュに続くもので、効果的に攻撃に加われる力を示した。プレシーズンでのプレーを見て、フリック監督はエスパルトが準備できていることを確信した。その後はコンディションが整っている際には試合のメンバーに定着し、監督がその可能性に寄せる大きな信頼に応えている。

バルセロナでの明るい未来へ

しかし、最近のクラシコで負傷し、若手選手の勢いは一時的に止まった。 今回の負傷は、若いキャリアで初めて直面する重大な身体面の試練 となったが、リハビリ期間中に契約を正式に延長したクラブの決断は、復帰を揺るぎなく信じていることを示している。

広告

最近の負傷にもかかわらず、カタルーニャでの長いキャリアに備えるエスパルトの将来には、非常に前向きな空気が漂っている。新契約の満了は2030年で、選手とクラブの双方に安定をもたらし、DFはプレー面での成長に専念できる。スポティファイ・カンプ・ノウのオフィスで契約に署名したことからも、クラブがエスパルトを長期計画の中心的存在と見ていることは明らかだ。