バルセロナの新星がレバンテのホームで歴史を刻む、そしてフリックの信頼に応える

バルセロナの若手選手チャビ・エスパルトは、レバンテ対バルセロナの一戦でトップチームでの初ゴールを記録し、カタルーニャのクラブでのキャリアにおける輝かしい節目を刻むなど、上昇を続ける自身の歩みに新たな一章を書き加えた。

エスパルトはチャンピオンズリーグのフェイエノールト戦で途中出場していたが、レバンテ戦では先発に復帰し、ハンジ・フリック監督から与えられている信頼が偶然ではないことを改めて証明した。

この選手が自らの足跡を残すのに時間はかからなかった。試合開始からわずか5分でラフィーニャからのパスを受け、GKライアンのゴールに向けてシュートを放ち、先制点を挙げることに成功した。

そのシュートは完璧なものではなかったが、ボールの出方がGKを惑わせる一因となり、思うように対応させなかったことで、ゴールネットに収まりチームに驚きをもたらす一撃となった。こうしてエスパルトは自チームにリードをもたらした。

このゴールは、トップチームでの歩みの始まりにある選手に新たな後押しを与えるものとなった。彼は若手選手を起用し続け、大一番で自らを証明する場を与えているフリックの構想の中で、徐々にその居場所を確保してきた。