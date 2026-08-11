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ライブ
imago-sport-1072317438.jpgJoan Gosa

翻訳者：

バルセロナの新戦力、スペインに到着

バルセロナ
ラ・リーガ
スペイン

加入発表から1カ月後

18歳のエクアドル出身サイドバック、ホスエ・カイセドがカタルーニャの都に到着した。バルセロナ・アトレティックとの正式契約が発表されてからちょうど1カ月、控えチームの練習合流を遅らせていた官僚上の問題が解決したことによるものだ。同チームは先週の日曜日、ジローナのバル・ダン・バス競技場でシーズンに向けたプレシーズンキャンプを終えていた。

バルセロナ・アトレティックは去る7月13日、エクアドルのLDUキト所属のカイセドについて、250万ユーロの買い取りオプション付きのレンタル移籍で正式契約したことを発表していた。このオプションは一連の条件が満たされた場合には義務化される可能性があるものだった。しかし官僚上の問題により、彼は7月20日という指定された期日にエクアドルから移動して新たな仲間たちと合流することができなかった。

バルセロナ=エル・プラットのジョゼップ・タラデリャス空港に到着するや、カイセドは明確な目標を明かし、こう語った。「ここにいるすべての人に感謝している。僕はヒーローになって、ここに残りたい。僕の夢はバルセロナで1部リーグにデビューすることだ」。若さにもかかわらず大きな野心をのぞかせた。

このエクアドル人選手は高いレベルの身体的・技術的な能力の持ち主で、大きな攻撃力、俊敏さ、反応の速さを特長としている。これらはこのカタルーニャのクラブにおける彼の憧れの選手と共通する特徴でもあり、バルセロナで彼を待っていたメディアに対してこう語った。「バルセロナでの僕の手本はバルデだ」。

カイセドはまた、これまでのところ「デコと話すことはできなかった」と明かしたが、待機の1カ月の間「トレーニングを積んでいた」といい、移動を妨げた官僚上の問題のためにリザーブチームに合流することはできなかった。

クラブ親善試合
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若さにもかかわらず、カイセドはLDUキトのトップチームで8試合に出場し、その出場時間は合計344分に達している。またこの有望なディフェンダーは去る5月26日、ボリビア・アルウェス・レッド戦でコパ・リベルタドーレスにも初めて出場しており、彼の価値を高める早くからの国際経験となった。

バルセロナはこの若い選手に高い期待を寄せているが、クラブ首脳陣は、彼がトップチームの一員としての座を争い、1部リーグでプレーするという夢を実現できるようになる前に、カタルーニャのプレースタイルに溶け込むための適応期間と十分な時間を必要とすることも理解している。

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