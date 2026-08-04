ブラジル人フォワードのケロリン・ニコリが火曜未明、サンパウロからバルセロナ空港に到着し、女子サッカーのバルセロナへの正式移籍手続きを完了させる。前所属のイングランドのマンチェスター・シティとの複雑な交渉が数週間続いた末のことだ。

選手の到着を直接見届けたカタルーニャ紙「ムンド・デポルティボ」によると、26歳のニコリはブラジルから約10時間のフライトを経て、午前10時少し前にカタルーニャの地に降り立った。

ケロリンは、ここ数日を母国で過ごし、移籍成立を告げる最終的な報せを待ちわびていた長い待機期間に終止符を打った。この移籍はマンチェスター・シティとの間で行き来を伴う長期の交渉が繰り広げられ、イングランドのクラブが送付すべき書類が理由で遅れが生じ、手続き全体が長引くこととなった。

このブラジル人フォワードは今後数時間のうちに総合的なメディカルチェックを受け、その後カタルーニャのクラブとの新契約に正式に署名する予定で、これは彼女のプロキャリアにおける新たな転機となる。

ケロリンはこの新たな挑戦に対し、明らかな高揚感と喜びをのぞかせており、この機会のために特別に選んだ新しいヘアスタイルを通じて、バルセロナとそのファンへの早くも芽生えた忠誠心を印象的な形で表現した。

選手は髪を編み込み、バルセロナの有名なチームカラーである青とえんじの二色を組み合わせた横向きのハートの形にセットした。これは、正式な第一歩を踏み出す前から、このカタルーニャのクラブへの感情的な結びつきを明確に示す象徴的なものだった。

ケロリン・ニコリは、国際舞台での豊富な経験と、マンチェスター・シティおよびブラジル代表での充実したキャリアを背景に、バルセロナ女子の攻撃陣に質の高い戦力をもたらすと期待されている。