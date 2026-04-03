バルセロナの幸運のお守りがアトレティコ・マドリード戦で姿を現す

リオ・メトロポリターノ・スタジアムでは、明日土曜日に行われるラ・リーガ第30節の頂上決戦、アトレティコ・マドリード対バルセロナの試合を控え、今シーズン3連戦の第1戦となるこの大一番に向けて準備が進められている。

スペインサッカー連盟は、本日金曜日に発表した公式声明によると、この注目の一戦を裁く審判として、国際審判員のマテオ・ブスケッツ・フェレールを任命したと発表した。

スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」は、今シーズン（2025/2026）において、同氏がバルセロナの試合を裁くのはこれが2度目になると報じた。

最初の試合はラージョ・バジェカーノ戦（1-1の引き分け）で、この試合ではビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の技術的な問題が発生し、前半の大部分でVARが使用されなかった。

全体として、同審判がバルセロナの試合を裁いたラ・リーガでの試合数は6試合となり、その内カタルーニャのチームは4勝1分け（レイオ・バジェカーノ戦を除く）を記録している。

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今シーズン彼が最後に主審を務めたのは、オサスナとの延期試合で、カタルーニャのチームが3-0で勝利した。

一方、アトレティコ・マドリードに関しては、ブスケッツ・フェレールがロヒブランコスの試合を指揮するのは、各種大会を通じて今回で6回目となる。

彼の指揮下でアトレティコは1勝1分け、3敗を記録しており、特に注目すべき試合としては、昨シーズンの首都ダービーでのレアル・マドリードとの1-1の引き分けや、メスタヤでのバレンシア戦での3-0の勝利が挙げられる。