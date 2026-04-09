レアル・マドリードの監督アルバロ・アルベロアは、ライバルのバルセロナの不満についての質問に曖昧な答えを返し、審判をめぐって議論を呼んだ。

昨夜水曜日に行われたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦のバルセロナ対アトレティコ・マドリードでは、判定をめぐる物議を醸す場面がいくつも見られた。首都クラブが2-0で勝利し、来週火曜日にホームで第2戦を迎える。

バルセロナの選手たちとハンジ・フリック監督は、マルク・ポビルが手でボールに触れたにもかかわらずPKが与えられなかったことに驚きを示し、さらにパウ・クバルシの退場にも抗議した。

フリックは試合後、「多くの場面があったと思う。例えば、彼らの選手が手でボールに触れた（ペナルティエリア内の）場面で、主審は何も吹かなかった。私にとっては非常に明白だ。なぜVARが介入しなかったのか分からない！」と語った。

ポビルの場面に関するバルセロナの不満について問われると、アルベロアは、明日金曜日のリーガ・エスパニョーラでのジローナ戦を前にした本日木曜日午前の記者会見で、「そうした評価には踏み込みたくない。先週末に起きたこと、そして何週間も続いて起きていることを私たちは見てきた」と述べた。

さらに「私の意見は明確で、それを貫く。週ごとに目にしていることだ」と付け加えた。

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審判のパフォーマンスが、欧州の試合ではレアル・マドリードとバルセロナでリーガ・エスパニョーラと比べて違うと思うかについては、アルベロアは「何年にもわたって起きてきたこと、そして今も起きていることについての私の意見は皆が知っている。私は意見を変えない」と答えた。

スペインの審判制度を疑っているのかについては、「信頼しているかどうかではない。私たちが見ていることの問題だ」と説明した。

そして「火曜日の（キリアン）ムバッペのタックルが、なぜレッドカードにならなかったのか理解しがたい。多くの問題を解決すると考えられていたビデオ技術があっても、こうしたことは起きる」と続けた。

さらに監督は「スペインでは、いまだに説明を待っているし、修正されるべきだ。この種の判定には多くの疑念がある。VARが介入する時もあれば、しない時もある。私は監督としての仕事に集中しようとしている」と締めくくった。

アルベロアが言及しているのは、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦として「サンティアゴ・ベルナベウ」で行われた両チームの試合の後半に、バイエルン・ミュンヘンのDFジョナタン・ターがムバッペに対して行ったタックルの場面であり、この試合はバイエルンが2-1で制した。