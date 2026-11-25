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サウジアラビアのアル・ナスルは、所属するポルトガル人選手ジョアン・フェリックスに対し、今季2026-2027シーズン終了後の去就に関する最終決定を伝えた。同選手にはバルセロナをはじめ、複数のクラブが関心を寄せていた。

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これまでの報道では、 バルセロナが来夏の移籍市場でジョアン・フェリックスの獲得を望んでいる と伝えられていた。アル・ナスルとの現行契約が今シーズン終了とともに満了することも、その背景にあった。

しかし、サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』によると、アル・ナスルは水曜日にこのポルトガル人選手と会談を行い、その将来に最終的な決着をつけ、ここ最近彼をめぐって巻き起こっていた議論に幕を下ろしたという。

同紙によれば、アル・ナスルはジョアン・フェリックスに対し、2029年まで契約を延長すること、そして延長条項を破棄したり、今シーズン終了後に契約を売却したりする意向はないことを伝えた。

一方、選手側もクラブの決定を歓迎した。首都リヤドでアル・ナスルとともに過ごす日々に安心感を覚えていると語り、この経験こそが最近の代表復帰の主な理由だったとの考えを示した。

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アル・ナスルは2シーズン前の夏の移籍市場で、チェルシーからジョアン・フェリックスを獲得した。報道によれば、移籍金は3000万ユーロだった。

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また『アル・リヤディーヤ』が以前報じたところによると、2025年夏に締結された契約には、アル・ナスルが放出の意思を明確に通知しない限り、2シーズンの自動延長が適用される内容が含まれている。

ジョアン・フェリックスがこのサウジアラビアのクラブに残留する場合、チェルシーには追加で2000万ユーロが支払われることになる。

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その場合、フェリックスの年俸は延長される2シーズンの間、1000万ユーロから1250万ユーロに引き上げられ、その他の特典も与えられる。

一方、アル・ナスルが来る6月1日までの期限内に退団条項を行使した場合、取引総額は3000万ユーロに抑えられ、選手は自動的にロンドンのクラブへ戻ることになる。

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この合意で最も驚くべき点は、アル・ナスルが違約金や金銭的補償を一切支払うことなく、追加の2年間を放棄できることだ。

その場合、ジョアン・フェリックスは2031年まで契約を残すチェルシーへ復帰する。

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ただし、決定権はサウジアラビアのクラブだけにあるわけではない。『アル・リヤディーヤ』によれば、退団条項の行使には選手本人の同意も必要となる。

同様に、ジョアン・フェリックスが自らの意思でサウジアラビアを離れたい場合も、アル・ナスルの承認を得る必要がある。

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ジョアン・フェリックスは2025年7月にアル・ナスルに加入し、チームの重要な戦力の一人となった。そして今、その将来は来る6月1日までに下されるべき決定にかかっている。

アル・アウワル・パークに到着して以降、このポルトガル人スターはアル・ナスルで公式戦63試合に出場し、34ゴール28アシストを記録している。

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チームとしては、ジョアン・フェリックスは昨シーズン、アル・ナスルを7年ぶりのロシュン・サウジリーグ優勝に導いた。さらにAFCチャンピオンズリーグ2でも決勝に進出したが、日本のガンバ大阪に0-1で敗れた。