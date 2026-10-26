バルセロナの元スター、ヴィニシウスに痛烈批判：レアル・マドリードは彼がいない方が強い！

レアル・マドリードの元スター選手であり、かつて同クラブの監督も務めたホルヘ・バルダーノ氏は、クラシコでバルセロナを2-1で下す勝利へとチームを導いたフランス代表キリアン・ムバッペの得点力とリーダーシップに注目した。ムバッペは「カンプ・ノウ」で勝利を決める2得点を挙げている。

スペイン紙『マルカ』によると、バルダーノ氏と元バルセロナ選手のジェラール・ロペス氏は「モビスター・プラス・デポルテス」を通じて、試合の主な見どころについて語り、特にレアル・マドリード内でのムバッペの影響力を称賛するとともに、ブラジル代表ヴィニシウス・ジュニオール不在時のチームのパフォーマンスに生じた変化についても評価した。

バルダーノ：ムバッペはリーダーだ

バルダーノ氏は、サッカーにおけるリーダーシップはキャプテンマークを巻くことだけにとどまらないと強調し、技術的なリーダーもいれば、感情面や社交面でのリーダーもおり、それぞれがチームメイトに影響を与える独自の方法を持っていると説明した。

ムバッペについて同氏はこう語った。「毎試合チームを得点へと導く人物が、どうしてリーダーでないと言えるだろうか」。得点を挙げることが選手にチーム内で並外れた影響力をもたらすと指摘した。

さらにこう付け加えた。「リーダーシップとは影響力を意味する。そして得点を挙げる人物は、ほかの誰よりも大きな影響力を持っている。そうではないか」。

また、このフランス人ストライカーを非常に賢い選手だと評し、キャプテンの役割を担おうとしなくてもチームメイトに影響を及ぼしていると考えを示した。なぜなら、彼がピッチ上で見せるものが全員の注目を集めるからだという。

ムバッペは13試合で14得点3アシストを記録し、素晴らしいシーズンを過ごしている。

ロペス：レアル・マドリードはヴィニシウスなしでより良くなった

一方、ジェラール・ロペス氏は、ビジャレアル戦での出来事を受けて4試合の出場停止処分となりクラシコに出場しなかったヴィニシウス不在時のレアル・マドリードのパフォーマンスについての評価で物議を醸した。

この元バルセロナ選手はこう語った。「レアル・マドリードはヴィニシウスが去ってからの方が良い。これが現実だ。チームは今、よりバランスが取れている」。

さらにこう付け加えた。「ヴィニシウスなしでは、このチームはより多く走り、より良く走っている」。

また、ロペス氏はヤン・ディオマンデを称賛し、試合のベストプレーヤーだと評した。