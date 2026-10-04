ボスニア出身のミラレム・ピアニッチが、ポルトガル代表におけるクリスティアーノ・ロナウドの状況について悲しみを表し、サッカー史上最も偉大な選手の一人として、ポルトガルのキャプテンにはそのキャリアにふさわしい幕引きがあるべきだと強調した。

ピアニッチはトロントで開催されたスポーツフェスティバルに参加した際、ポルトガル代表におけるロナウドの状況をめぐる最近の様子は「少し悲しいものだ」と述べ、チームでの役割に関して見解が分かれる中、指揮官や選手を責める理由は見当たらないと力説した。

ボスニア出身の中盤の選手はこう付け加えた。「彼は年齢のことだけを考えているのではなく、自分自身についてどう思っているかを考えている。彼は常に競争心のある人間で、常にプレーしなければならない存在だ。それは監督の考え方と合致しないのかもしれない」

ピアニッチは、ロナウドの競争心にあふれた性格とコーチングスタッフの考えとの違いが現在の状況の背景にあるのかもしれないと指摘し、選手とポルトガル代表が今後の期間で適切な解決策にたどり着けることを願うと語った。

ピアニッチは最後に、ロナウドへの明確なメッセージで発言を締めくくった。「クリスティアーノとポルトガルが解決策を見つけることを願っている。クリスティアーノは最も偉大な選手の一人であり、ポルトガルとともにふさわしい別れを迎える価値がある」