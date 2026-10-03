アレハンドロ・バルデはこのシーズン、バルセロナで厳しいスタートを強いられている。この左サイドバックはわずか12分のプレーにとどまり、ハンジ・フリックの構想から明確に外れている。一方で、選手自身はカタルーニャのクラブへの残留を望み、次の移籍市場での退団を考えることを拒んでいる。

『マルカ』紙によると、バルセロナとフリックは、バルデが左サイドバックの第一選択肢にはならないとの結論に至り、夏の間に退団を容認していた。しかし22歳の同選手はチームへの残留を決断した。契約は2028年6月まで続く。

バルデはラ・リーガではただ1試合、カンプ・ノウでのラシン戦に出場しただけで、12分間の途中出場だった。一方で、同大会のほかの6試合を欠場し、UEFAチャンピオンズリーグのフェイエノールト戦にも出場しなかった。また、開幕戦のエルチェ戦ではメンバーにも入っていなかった。

フリックは、バルデがより高いレベルを示し、より大きく貢献できると見ているが、現時点では左サイドバックのポジション争いにおいて、コンディションがより良いと考えるジェラール・エスパルトとジョアン・カンセロの起用を優先している。

現状にもかかわらず、バルデはバルセロナを去ることを考えていない。シーズンはまだ長く、試合数の多さが自らの実力を証明し、より多くの出場時間を得る機会を与えてくれると信じているためで、これがチームでシーズンを全うするという決断に彼を固執させている。

一方でバルセロナは、選手の姿勢が変われば退団を妨げない構えだ。とりわけ左サイドバックには複数の代役が存在する。またクラブはバルデの価値を約6000万ユーロと評価しており、これはクラブの財政状況の改善と、1月の補強を後押しできる金額だ。

バルセロナは夏の間、バルデの退団を適切な取引とみなしていたが、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、ベンフィカ、アストン・ヴィラの関心がある中、選手が受け取ったオファーを拒否したため、交渉はまとまらなかった。

バルセロナは冬の移籍市場で本格的に動く前に、一部の選手を売却する必要があり、バルデの退団は選択肢の一つとなり得る。クラブに財政的な収入をもたらし、人件費を削減できるうえ、経営陣は彼の退団がチームに大きな穴を残すとは考えていないためだ。