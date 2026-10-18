バルセロナのフランス代表DFジュール・クンデについて、チャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦に向けたコンディションに不安が広がっている。土曜に行われたレアル・ベティス戦に5-2で勝利した後、クンデは足を引きずりながらバルセロナに戻り、そのまま直接クラブのメディカルセンターへ向かい、症状の性質と重症度を確認するための検査を受けた。

スペイン紙『スポルト』によると、クンデはロッカールームに立ち寄ることなくメディカルセンターへ直行した。これは身体的な状態を評価し、負傷の可能性を調べることを目的とした措置であり、カタルーニャのクラブ内では、同選手が控える欧州の大一番に出場できるかどうかに注目が集まっている。

この検査は、バルセロナにとって非常に微妙なタイミングで行われる。チームは火曜にパリ・サンジェルマンと対戦し、その後、来たる日曜にはレアル・マドリードとのクラシコを控えている。

チームの一行は月曜にパリへ移動する予定で、検査結果はフランス代表DFの同試合への出場可否を決定づけるものとなる。

なお、バルセロナの一行のセビージャからカタルーニャへの帰路は、同地域を襲った嵐の影響を受けた。天候の悪化により飛行機が予定の時刻に離陸できず、選手たちはセビージャで一夜を過ごし、日曜の昼に帰着することになった。これによりコーチングスタッフはチームのスケジュールを組み直すこととなった。

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懸念はクンデだけにとどまらない。バルセロナは、同じくベティス戦を最後までプレーできなかったエリック・ガルシアの検査結果も待っている。

ハンス・フリック監督は、欧州の一戦の重要性と準備に充てられる時間の少なさを踏まえ、パリ・サンジェルマン戦の先発構成を決定する前に、両DFのメディカル面の状況が確定するのを待っている。