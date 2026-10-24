バルセロナのロドリ、エル・クラシコ初出場へ準備万端。レアル・マドリー戦を前にチームメイトへ雪辱を呼びかける

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バルセロナが今週日曜日、レアル・マドリーとの大一番、エル・クラシコに臨むなか、ロドリは主役を務める準備ができている。スペイン代表選手はチームメイトに対し、世界のサッカー界最大の一戦で再び主導権を握ろうと必死のライバルから、激しい反撃を受ける覚悟が必要だと警告した。

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世界が注目する舞台での夢のデビュー

ロドリは自身初のエル・クラシコを心待ちにしている。歴史あるライバル対決を、プロサッカー選手にとって最高の舞台と捉えているからだ。マンチェスター・シティで数々の栄誉を手にした後、スペインサッカー界に復帰したロドリは、この一戦が世界中で持つ重みをよく理解している。スペイン人MFにとって、これは単なる一試合ではない。すべてのサッカーファンの目がピッチに注がれる瞬間なのだ。

「スペインサッカー界に戻り、世界的にも大きな意味を持つクラシコを経験できるのは本当にうれしい。例えばプレミアリーグでプレーしてきた選手にとっての難しさの一つは、ラ・リーガで得られるほどの評価や影響力を得られなかったことだ。幸運にも僕は戻ることができ、こうした試合でプレーする機会を得た。世界中に自分をアピールできる試合だ。クラシコを見るために世界が立ち止まる。うまくいくことを願っている」と、ロドリはDAZNのインタビューで語った。ムンド・デポルティーボが伝えている。

モウリーニョの影響力を警戒

バルセロナの前に立ちはだかるのは、ジョゼ・モウリーニョ監督率いるレアル・マドリーだ。その戦術的規律と闘争心あふれる姿勢は、バルセロナもよく知っている。ロドリは、かつてチェルシーやインテルを率いたポルトガル人指揮官がもたらす難しさを十分に理解しており、選手たちのメンタリティーを変える独特の力があると指摘する。今週末の対戦では、フィジカルが強く、組織力の高い相手を予想している。

「モウリーニョは強い個性を持つ監督だ。赴任したチームに非常に大きな影響を与え、明確な哲学を持っている。常にチームの競争力を高める」とロドリは語った。

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巻き返しを狙うレアル・マドリーを警戒

過去の対戦結果はバルセロナに味方するかもしれないが、ロドリはチームメートに慢心しないよう警告した。レアル・マドリーの近年のクラシコでの成績は芳しくなく、それだけに危険な相手になると考えている。苦境にある強豪は、より激しく反撃してくることがある。ロドリは、レアル・マドリーがこの対戦での不振を払拭しようと、全力でぶつかってくると予想する。

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ライバルの戦い方について、ロドリはこう付け加えた。「彼らのプレースタイルは僕たちとは違う。でも、闘争心は常にあるし、こういう試合ではなおさらだ。だから、全力で向かってくるレアル・マドリーを予想している。直近6、7回のクラシコで、彼らが勝ったのは確か1回だと思う。雪辱を期しているはずだ」

欧州でのつまずきから立ち直れるか

バルセロナはチャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦で悔しい結果に終わった後、この試合を迎える。それでもチームは目の前の一戦に集中している。ロドリは、欧州での最近の苦戦によってチームが動揺してはいないと強調し、国内での目標が引き続き優先事項だと語った。敗戦から立ち直る力こそが王者を特徴づけるものであり、チームは最大のライバルを相手にその粘り強さを証明しようとしている。

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「パリでのつまずきの後であることは確かだ。でも、僕たちのメンタリティーは揺らいでいないし、良いプレーを続けたいという意欲もある」とロドリは締めくくった。