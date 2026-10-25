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バルセロナはスポティファイ・カンプ・ノウで行われたクラシコで、キリアン・エンバペに2得点を許し、レアル・マドリーに1-2で敗れた。今季ラ・リーガ初黒星で9連勝が止まり、宿敵レアル・マドリーに勝ち点3差まで迫られた。

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ハンジ・フリック監督率いるバルセロナはボール保持率62％を記録し、17本のシュートを放ったが、マドリーが劣勢の中で前半終了4分前に先制した。ジェラール・マルティンのクリアがエムバペに当たり、跳ね返ったボールがゴールに入ったのだ。61分にはペドリの巧みなパスからラフィーニャが同点ゴールを挙げた。その後、バルセロナは決勝点を求めてアウェーチームを押し込んだが、87分に途中出場のガブリエウ・ジェズスがボールを失い、エドゥアルド・カマヴィンガのパスからエムバペに決勝点を奪われた。

GOALがクラシコに出場したバルセロナの選手たちを採点する。

GK＆DF

ジョアン・ガルシア（7点）：どちらの失点も防ぎようがなく、2点目はほぼ無人のゴールに押し込まれた。3本のシュートをセーブし、中でもアルダ・ギュレルの力強い低いシュートをしっかりとはじいた場面が光った。後半にはエリア外まで飛び出し、エムバペより先にボールをクリアした。

シャビ・エスパルト（6点）：前半にオーレリアン・チュアメニから激しい接触を受け、30分で試合を終えた。アレハンドロ・バルデと交代するまで、存在感を示す時間はほとんどなかった。

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パウ・クバルシ（6点）：ボールを持った際にはいつも通りの落ち着きを見せ、後半にはエムバペを絶妙なタイミングで止めた。ただ、終盤の決勝点につながる場面ではカマヴィンガにかわされた。

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ジェラール・マルティン（6点）：先制点につながった場面は忘れたいものだろう。不可解なクリアがエムバペに当たり、ガルシアを越えてゴールに飛び込んだ。後半には至近距離からのヘディングで取り返しかけたが、アンドリー・ルニンの見事なセーブに阻まれた。

ジョアン・カンセロ（7点）：最終ラインでは好パフォーマンスを見せた選手の一人。積極的に前へ出て攻撃を支え、セットプレーのキッカーも務めた。一方で、ヤン・ディオマンデにフィジカルで押し切られる場面もあった。

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MF

ロドリ（7点）：ダブルボランチの一角で堅実にプレー。セットプレーではしっかりとクリアし、前半終了間際には低いシュートでルニンを脅かした。

ペドリ（7点）：同点ゴールのお膳立てをした。シュートを打つふりをしてから、意表を突くパスでラフィーニャを送り出した。前半は何度もボールを奪われてマドリーにカウンターの機会を与えていただけに、そのミスを挽回するプレーとなった。

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フェルミン・ロペス（6点）：トップ下で精力的に動き、相手に当たったシュートでゴールに迫ったほか、マルク・ククレジャから繰り返しファウルを受けた。ただ、最後のパスを出すのに苦しみ、74分にフレンキー・デ・ヨングと交代した。

FW

ラミン・ヤマル（7点）：一晩中ククレジャを手こずらせ、終盤には遠い位置からのカーブをかけたシュートでゴールに迫った。ただ、前半終了間際の絶好機は悔やまれる。ルニンと1対1になりながら、うまくミートできずにシュートを枠外へ外した。

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アンソニー・ゴードン（8点）：クラシコデビューで躍動した。イングランド人ウインガーは左サイドで常に脅威となり、ニアサイドへのシュートを見事に止められた場面を含め、ルニンに何度もセーブを強いた。前半終了前には、ゴードンのパスが相手に当たってヤマルの絶好機につながった。85分の交代直前には、ギュレルへのチャレンジで警告を受けた。

ラフィーニャ（8点）：この日のバルセロナで最も輝いた選手。キャプテンとして献身的に走り続け、左足で今季ラ・リーガ13点目となるゴールを冷静に決めた。86分にジェズスと交代するまで、ホームチームで最も危険な攻撃の起点だった。

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途中出場＆監督

アレハンドロ・バルデ（6点）：早い時間帯にエスパルトに代わって出場。左サイドにスピードをもたらし、後半早々には素早く戻ってエムバペを止めた。ただ、終盤にはそのフランス人選手を倒して警告を受けた。

フレンキー・デ・ヨング（6点）：74分から出場し、バルセロナがマドリーを押し込む助けとなった。ゴールに向かって放ったシュートは、相手の懸命なブロックに阻まれた。

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カリム・アデイェミ（5点）：85分にゴードンと交代したが、存在感を示せなかった。アディショナルタイムには、倒れていたエムバペに向けてボールを蹴り、警告を受けた。

ガブリエウ・ジェズス（5点）：86分にラフィーニャと交代し、力を発揮する時間はほとんどなかった。ただ、エムバペの決勝点につながる攻撃でボールを失った。

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ハンジ・フリック（6点）：狙いは明確だった。ボールを支配し、高い位置からプレスをかけることだ。チームは数字の上では優勢だったが、ライバルが見せた決定力を欠き、決勝点の場面ではカウンターに対して守備を崩された。



