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ラミン・ヤマルが歴史を塗り替え続けている。アストン・ヴィラ戦での新たなゴールにより、チャンピオンズリーグ史上最多得点の10代選手となった。バルセロナの逸材は、レアル・マドリーのFWキリアン・エンバペが保持していた欧州の輝かしい記録を正式に上回った。

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ヤマルが欧州の歴史を塗り替える

バルセロナのスター、ラミン・ヤマルがアストン・ヴィラ戦で歴史をつくった。火曜日の夜、チャンピオンズリーグ史上、20歳未満での最多得点選手となった。

この重要な一撃で、欧州最高峰のクラブ大会における通算得点は14に到達した。バルセロナの背番号10は、現在の世界サッカー界で最も注目を集める攻撃的才能の一人として、その地位を揺るぎないものにし続けている。

レアル・マドリーのスターを上回る

アストン・ヴィラ戦でネットを揺らしたヤマルは、キリアン・エンバペが打ち立てた記録を上回った。現在レアル・マドリーでプレーする同FWは、フランスでプレーしていた10代の頃、この大会で13得点を挙げていた。

ヤマルはすでに、19歳の誕生日を迎える前にチャンピオンズリーグで10得点を挙げ、エンバペに並んでいた。そして今、バルセロナのウインガーは10代の選手による得点ランキングで単独首位に立っている。

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急速に頂点へ

ヤマルが新たに打ち立てた記録は、欧州の舞台で急速に台頭してきたことを踏まえると、いっそう目覚ましい。スペイン出身の10代のヤマルは、チャンピオンズリーグでわずか37試合の出場で14得点に到達した。

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欧州のトップチームが競う舞台にも難なく適応し、バルセロナの攻撃に欠かせない存在となった。大舞台で結果を出し続け、大陸屈指の相手にもその並外れた才能が通用することを証明している。

欧州での記録をさらに伸ばせるか

バルセロナの欧州でのライバルにとって、最も脅威となるのは、ヤマルには新たに樹立した記録を大幅に伸ばす時間がまだ十分に残されていることだろう。20歳の誕生日を迎えるのは来年7月であり、今季中にも得点数をさらに積み上げる機会が数多くある。

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ヤマルは今後、チームが控える国内大会と欧州大会の試合に目を向ける。バルセロナを大会のさらに先へ導くと同時に、自身が持つ10代の選手による得点記録を、後の世代には手の届かない数字にまで伸ばしたいところだ。