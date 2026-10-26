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バルセロナのハンジ・フリック監督は、レアル・マドリーがクラシコ終盤に決勝点を決める直前、ラフィーニャが交代を求めていたと明かした。最近負傷に悩まされていたブラジル人アタッカーは、試合終盤に完全に体力が尽きていたという。

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バルセロナ、終盤の失点で痛恨の敗戦

バルセロナは日曜日の午後、ラ・リーガでマドリーに2-1で敗れた。接戦となったクラシコで87分に決勝点を許し、悔しい敗戦を喫した。

その痛恨の失点は、主力FWハフィーニャが交代したわずか1分後に生まれた。ブラジル人アタッカーは今季のラ・リーガで9試合に出場し、13得点を記録するなど、国内リーグで圧巻の調子を見せている。しかし、予想外だったこの交代は、監督が意図した戦術的な判断ではなかった。

フリック監督、戦術変更を断念した経緯を明かす

フリック監督は、この重要な一戦の終盤に向けて、まったく異なる戦術を考えていた。29歳のハフィーニャをやや低い中央の位置で起用し、終盤に勝ち越しを狙うつもりだった。しかし、本人がベンチのコーチングスタッフに身体的な苦しさをはっきりと伝えたことで、その攻撃プランは断念せざるを得なかった。

フリック監督は試合後の記者会見で「最後の数分間はハフィーニャを10番の位置でプレーさせたかったが、本人から交代を求められた」と説明した。

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代表ウィークの影響が重くのしかかる

ハフィーニャには、負荷の極めて高いリーグ戦を最後まで戦い抜く体力が残っていなかった。直近の代表ウィーク中に負傷を抱え、必要なエネルギーが不足していたという。フリック監督は、ハフィーニャがタッチラインに近づいて交代を求めた時には、完全に疲れ切っていたと取材陣に明かした。

バルセロナの指揮官は、試合終盤のブラジル人ウインガーの状態について「もうプレーできなかった」と端的に語った。

バルセロナ、ハフィーニャの状態を注視へ

メディカルスタッフは、代表ウィーク中に負ったけがからの回復状況を慎重に見守る必要がある。フリック監督は、主力アタッカーが体力を完全に取り戻し、今後数週間もリーグ戦での驚異的な得点ペースを維持できることを強く願っているはずだ。