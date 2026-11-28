バルセロナ、シュチェスニーとの別れへ
『The Athletic』によると、バルセロナは6月に満了するシュチェスニーの契約を更新しないことを決めた。クラブとポーランド人GKの双方が、今季終了をスペインでの在籍期間の自然な区切りと捉えている。今季は出場機会がほとんどなく、複数のタイトルを獲得したベテランは身を引く用意ができている。
この退団計画が、夏の移籍市場でバルセロナがドミニク・リヴァコヴィッチを獲得した意外な動きの理由だ。ジョアン・ガルシアがすでに正GKの座を固め、下部組織にも第3GKの有望な候補がいることから、当時は200万ユーロでの獲得を疑問視する声が多かった。しかし、バルセロナはシュチェスニーの後任として31歳のリヴァコヴィッチを迎えていた。
バルセロナの長期的なGK戦略
バルセロナの首脳陣は、リヴァコヴィッチが試合出場への差し迫った重圧を受けずに1シーズンかけて適応できるよう、夏の移籍を組み立てた。1年早く加入したことで、クロアチア代表GKは正式に控えを務める前に、舞台裏で戦術上の役割を学べる。
クラブの強化担当者は、比較的安価な200万ユーロの移籍金を、代表で実績のある選手をチームに加える低リスクの投資と捉えている。長年クロアチア代表の正GKを務めてきたリヴァコヴィッチは、余計な問題を抱えず、自身の役割にも現実的な期待を持って加入した。クラブは、ガルシアの控えとして出番が来れば、確実に役割を果たせると全面的に信頼している。
カンプ・ノウで進む計画的な戦力編成
先手を打ったことで、シュチェスニーの退団後に経験豊富な控えGKを夏に慌てて探す必要はなくなる。重要な場面でトップチームの代役を務めるよう若手に急いで求めるのではなく、バルセロナは下部組織の選手層と、代表で経験を積んだ選手の安定感を両立させた。
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シュチェスニーにとっても、6月の退団はカタルーニャでの短期的な役割を果たした後、良い形で去る機会となる。一方、リヴァコヴィッチを手頃な移籍金で獲得したことは、財政規律を守りながら、当面の間ガルシアの控えを確保することにつながっている。
リヴァコヴィッチにアピールの機会を与えるコパ・デル・レイ
リヴァコヴィッチはスペインで静かなスタートを切り、今季序盤のセビージャ戦で1試合に出場しただけだ。ガルシアが予期せぬ負傷をしない限り、リーグ戦での出場機会は引き続き限られるだろう。
ただ、間もなく開幕するコパ・デル・レイは、来夏に控えGKへ昇格するリヴァコヴィッチが試合勘を養う重要な機会となる。一方のシュチェスニーは契約の残り数カ月を全うし、6月にバルセロナでのキャリアに幕を下ろす。