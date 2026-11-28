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バルセロナは来年に向けた戦力編成をすでに最終段階まで進めており、著名選手の退団は避けられない見通しだ。危機的状況を受け、現役引退から復帰したヴォイチェフ・シュチェスニーは、目まぐるしい1年を経て今季限りでカタルーニャでの時間を終えるとみられる。

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バルセロナ、シュチェスニーとの別れへ

『The Athletic』によると、バルセロナは6月に満了するシュチェスニーの契約を更新しないことを決めた。クラブとポーランド人GKの双方が、今季終了をスペインでの在籍期間の自然な区切りと捉えている。今季は出場機会がほとんどなく、複数のタイトルを獲得したベテランは身を引く用意ができている。

この退団計画が、 夏の移籍市場でバルセロナがドミニク・リヴァコヴィッチを獲得した意外な動き の理由だ。ジョアン・ガルシアがすでに正GKの座を固め、下部組織にも第3GKの有望な候補がいることから、当時は200万ユーロでの獲得を疑問視する声が多かった。しかし、バルセロナはシュチェスニーの後任として31歳のリヴァコヴィッチを迎えていた。

バルセロナの長期的なGK戦略

バルセロナの首脳陣は、リヴァコヴィッチが試合出場への差し迫った重圧を受けずに1シーズンかけて適応できるよう、夏の移籍を組み立てた。1年早く加入したことで、クロアチア代表GKは正式に控えを務める前に、舞台裏で戦術上の役割を学べる。

クラブの強化担当者は、比較的安価な200万ユーロの移籍金を、代表で実績のある選手をチームに加える低リスクの投資と捉えている。長年クロアチア代表の正GKを務めてきたリヴァコヴィッチは、余計な問題を抱えず、自身の役割にも現実的な期待を持って加入した。クラブは、 ガルシアの控えとして 出番が来れば、確実に役割を果たせると全面的に信頼している。

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カンプ・ノウで進む計画的な戦力編成

先手を打ったことで、シュチェスニーの退団後に経験豊富な控えGKを夏に慌てて探す必要はなくなる。重要な場面でトップチームの代役を務めるよう若手に急いで求めるのではなく、バルセロナは下部組織の選手層と、代表で経験を積んだ選手の安定感を両立させた。

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シュチェスニーにとっても、6月の退団はカタルーニャでの短期的な役割を果たした後、良い形で去る機会となる。一方、リヴァコヴィッチを手頃な移籍金で獲得したことは、財政規律を守りながら、当面の間ガルシアの控えを確保することにつながっている。

リヴァコヴィッチにアピールの機会を与えるコパ・デル・レイ

リヴァコヴィッチはスペインで静かなスタートを切り、今季序盤のセビージャ戦で1試合に出場しただけだ。ガルシアが予期せぬ負傷をしない限り、リーグ戦での出場機会は引き続き限られるだろう。

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ただ、間もなく開幕するコパ・デル・レイは、来夏に控えGKへ昇格するリヴァコヴィッチが試合勘を養う重要な機会となる。一方のシュチェスニーは契約の残り数カ月を全うし、6月にバルセロナでのキャリアに幕を下ろす。