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バルセロナの若手選手フェルミン・ロペスは、カンプ・ノウでの長期残留を選び、マンチェスター・ユナイテッドからの誘いを公に断った。同クラブにとって大きな打撃となった。23歳のMFはラ・リーガで圧巻のパフォーマンスを続け、プレミアリーグの強豪にとって獲得の最優先候補となっていた。

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マンチェスター・ユナイテッド、フェルミン獲得を狙う

マンチェスター・ユナイテッドは中盤の補強に向けた動きを加速させており、フェルミンが獲得候補の最上位に浮上したと報じられている。ユナイテッドは以前からこのスペイン代表選手を高く評価してきた。複数のポジションをこなす能力と中盤からの得点力により、フェルミンは欧州サッカー界で最も注目を集める若手選手の一人となっている。チームの再建を目指すプレミアリーグのクラブは、今後の移籍市場に向けてラ・マシア出身のフェルミンを主要な獲得目標に定めていた。

しかし、ユナイテッドがフェルミンをカタルーニャから引き抜くのは極めて難しい。オールド・トラッフォードの魅力やプレミアリーグの資金力があっても、フェルミンは国外移籍を検討する意向を示していない。フェルミンはアラベス戦で圧巻のプレーを見せ、その評価をさらに高めた。この試合でも、カタルーニャのクラブが現在進めるチームづくりに不可欠とみなされる理由を改めて示した。

フェルミン、バルセロナ残留の意思を表明

プレミアリーグ移籍の可能性を巡る憶測について、フェルミンは退団の話をすぐに否定した。MVPに輝いた試合後、MFはバルセロナへの思いを明確にした。フェルミンの断固とした姿勢を受け、中盤の戦力強化を目指すユナイテッドは、ほかの選手に目を向けることになりそうだ。

「こうしたニュースは気にしていない。できる限り長くバルセロナにいたいし、このクラブでキャリアを終えたい」。フェルミンはそうきっぱりと語ったと、『ムンド・デポルティーボ』が伝えた。

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フェルミンが中盤で躍動

移籍を巡る憶測が浮上したのは、バルセロナがアラベスを圧倒した試合で、フェルミンが際立った活躍を見せた後のことだ。23歳のフェルミンは見事なゴールを決め、ラフィーニャの得点も2度アシスト。勝利の立役者となり、チームの勝ち点3獲得に貢献した。ピッチ上での影響力は大きく、文句なしのマン・オブ・ザ・マッチに選ばれ、ハンジ・フリック監督の信頼に応えた。

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チームのパフォーマンスを振り返ったフェルミンは、困難な時期を乗り越え、再び本来の調子を取り戻したとの見方を示した。「良い試合ができた。再び自分たちらしさを見つけ、アイデンティティーと本来のレベルを取り戻せた。これからもこのようなプレーを続けなければならない」と説明した。

フリック監督の戦術的要求と選手の疲労

主役級の活躍を見せた一方、フェルミンはフリック監督のシステムが求める運動量によって、身体的な負担が増していることを認めた。アラベス戦の終盤には明らかに疲れ切っていたが、チームの陣形を維持するため、疲労を押してプレーを続けるよう求められた。こうした強度の高い戦い方は今季のバルセロナの特徴となっており、ピッチに立つ全選手に90分間を通じて最大限の努力を求めている。

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フェルミンは、息が上がっていた際にタッチライン際で監督から受けた指示を明かした。「フリック監督は、僕がもう限界だと分かっていながら、デ・ヨングを交代させるから、もう少し踏ん張って落ち着いてプレーするようにと言った」と語った。