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バルセロナのスポーツディレクター、デコが在任中の補強を振り返り、獲得できなかったことを最も悔やむ選手を明かした。元ポルトガル代表は、チーム編成に明確な構想を持ちながらも、財政面の障壁がしばしばクラブの方針を左右したと認めている。

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財政的制約で最優先の獲得候補を逃したバルセロナ

バルセロナは2025年夏の移籍市場でルイス・ディアスの獲得を目指したが、厳しい財政的制約によって移籍は実現しなかった。獲得を果たせなかったバルセロナは、コロンビア代表FWがリヴァプールからバイエルン・ミュンヘンへ移籍金7500万ユーロと報じられた取引で移るのを見届けた。現在29歳のディアスは、その後バイエルンで活躍している。

2023年にデコが補強を統括するようになって以来、バルセロナが獲得を逃した大物はディアスだけではない。以前には、ファイナンシャル・フェアプレーによる制約と高額な給与要求を受け、複数の移籍市場にまたがって追い続けたベルナルド・シウバの獲得を断念。その結果、 同MFは今年に入って宿敵レアル・マドリーへフリーで移籍した 。

昨夏には、ロベルト・レヴァンドフスキの後任となる新たなセンターフォワード探しでも苦戦した。 アトレティコ・マドリーが2022年ワールドカップ優勝メンバーのフリアン・アルバレスの売却を拒否 したため、デコは代わりに アーセナルからガブリエウ・ジェズスを獲得した 。

ラジオ番組でディアスの名を挙げたデコ

カタルーニャのラジオ番組『Tot Costa』のインタビューで、デコはカンプ・ノウに迎えられなかった獲得候補を振り返った。誰よりも獲得したかった選手を一人挙げるよう求められると、スポーツディレクターは端的に「ルイス・ディアス」と答えた。

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デコはディアスの獲得を最も強く推しており、以前からバルセロナのチーム構想に理想的な選手と見ていた。元ポルトガル代表のデコは、ディアスのスピード、強度、攻撃での多様性、そしてDFを抜く能力を高く評価していた。

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財政事情と監督の判断が補強方針を左右

こうした獲得失敗は、ラ・リーガ王者のチーム再編に取り組むデコが難しい判断を迫られてきたことを示している。経済的な制約は繰り返しバルセロナの補強を左右し、クラブ幹部はシウバやディアスら最優先候補から別の選択肢へと方針を切り替えざるを得なかった。

障壁となったのは財政面だけではない。コーチングスタッフとの方針の一致も最終判断に影響した。デコはインテルのDFアレッサンドロ・バストーニの獲得を推したが、ハンジ・フリック監督は同選手の獲得を目指さない判断を下した。

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バストーニは今もデコの獲得候補

フリック監督が以前に獲得を見送ったにもかかわらず、 バストーニは今もデコの獲得候補に入っている 。バルセロナのスポーツディレクターは、このセリエAの強豪に所属する選手を引き続き高く評価し、カンプ・ノウに迎えたいと考えている。