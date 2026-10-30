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ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督は、バルセロナのジョアン・ラポルタ会長からの抗議を意に介さず、アジアで予定されている親善試合に向けてラフィーニャを招集した。ラフィーニャが最近けがに苦しんでいることもあり、この決定はバルセロナとブラジルサッカー連盟の間に新たな対立を招いた。

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アンチェロッティ監督、ハフィーニャの招集方針を堅持

イタリア人指揮官は木曜日、29歳のハフィーニャがメンバーに入ることを認めた。チームは日本と開催国シンガポールとの国際親善試合2試合に向け、シンガポールへ向かう。ハフィーニャは、前回オーストラリアで行われた代表活動中に筋肉を負傷し、最近ようやく実戦復帰したばかりだ。それでも招集されることになった。シンガポールへの往復移動距離は約2万2000キロに及び、スポティファイ・カンプ・ノウでは移動の負担を巡る懸念が強まっている。バルセロナのジョアン・ラポルタ会長は以前、過密な代表日程によってクラブが不当に不利益を被っているとして、不満を表明していた。

しかしアンチェロッティ監督は、リオデジャネイロにあるCBF本部での記者会見で、こうした公の場での不満に方針を変えず、代表選手の選考は自身が決めるとの姿勢を示した。『SPORT』によると、同監督は「我々はブラジルのクラブとも欧州のクラブとも良好な関係を保ち、選手について情報を共有している。全体として、関係は良好だ」と語った。

ブラジル代表を最優先に

レアル・マドリーの元指揮官は、欧州のクラブ幹部からの圧力について問われると、より強い姿勢を示した。各クラブの国内での事情にかかわらず、FIFAが定める代表活動期間中はブラジル代表の必要性を常に優先すると明言。近年の主要大会で苦戦したチームの再建を任されているイタリア人指揮官は、代表活動の機会を一つひとつ、再建に欠かせないものと捉えている。

優勝争いの渦中にあるブラジル国内のフラメンゴとパルメイラスには一定の配慮を見せた一方、欧州のクラブには同様の対応を取っていない。チームの「軸」となる選手たちは共にいる必要があると主張した。「特別な要請は受けていないし、その必要もない。FIFAが定める代表活動期間には、ブラジル代表にとって重要だと考える選手を招集する」と説明した。

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「今は繊細な時期だ。だからこそ、各チームからの招集は1人だけにし、優勝を争っているフラメンゴとパルメイラスからは誰も呼ばないことにした」

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新たなワールドカップサイクルに向けたチームづくり

ハフィーニャの招集は、経験豊富な主力を維持しながら若手を組み込むという、より広い戦略の一環だ。アンチェロッティ監督は、メンバーには23歳未満の選手が15人いると指摘する一方、次世代を導くには実績あるスター選手が必要だと考えている。バルセロナ所属のハフィーニャは、現在のチームを支える重要な5人の一角と見なされている。

「我々は世代交代のプロジェクトを始めた。今はそれを進める理想的な時期だ。9月に若手選手の評価を始め、今もブラジル代表の未来を担い得る選手たちの評価を続けている。バランスの取れた招集にしたが、五輪出場年齢の選手が9人、23歳未満の選手が最大15人いる」と監督は説明した。

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「前回のワールドカップに出場し、コパ・アメリカと次のワールドカップを戦う新たなサイクルで重要になる5人を選んだ。マルキーニョス、ガブリエウ・マガリャンイス、ブルーノ・ギマランイス、ヴィニシウス・ジュニオール、そしてハフィーニャだ」

戦術的な柔軟性と背番号9の役割

招集を巡る論争に加え、アンチェロッティ監督はピッチ上で変化するハフィーニャの役割にも言及した。バルセロナではハンジ・フリック監督の下、ブラジル代表FWは従来のウイングから役割を変え、センターフォワードや流動的に動く背番号9の選手としてプレーすることが多い。代表でもこの戦術的な試みを取り入れるつもりかと問われたアンチェロッティ監督は、次の親善試合2試合に向けた具体的な構想については明言を避けた。

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「我々には複数のポジションをこなせる多才なFWがいる。私は相手の質ではなく、我々に何ができるかに集中している。MF3人、FW3人でプレーし続ける」とアンチェロッティ監督は語った。