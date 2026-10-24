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フェルミン・ロペスが、日曜日のエル・クラシコを前に、判定ばかりを気にかけるレアル・マドリーとジョゼ・モウリーニョ監督を批判し、対決に火を付けた。バルセロナのMFは、ラ・リーガ首位でのリード拡大を目指すには、首都からの雑音を無視し、相手を上回る自分たちの好調ぶりに集中すべきだと考えている。

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ロペス、レアル・マドリーの審判を巡る主張に反論

ロペスは、今度のエル・クラシコを取り巻く雰囲気について率直に語った。首都のクラブから繰り返し聞こえてくる審判への言及に、若きスターはうんざりしている。世界のサッカー界で最大の一戦を前に、話題の中心となっているのはマドリー陣営からの不満だ。こうした手法は、同クラブの監督と結び付けられることが多い。

バルセロナのメディアデーで、アンダルシア出身の司令塔は、相手が仕掛ける心理戦について断固とした姿勢を示した。「僕たちは審判を巡る論争には加わらない。彼らは喜んでそれをあおっている。僕たちはもううんざりしている」とロペスは語った。『スポルト』が伝えている。

23歳のロペスはさらに、審判に注目することはピッチ上での実際のパフォーマンスから目をそらすものだと示唆した。「審判や論争に関する彼の言い分には、うんざりしてきた。僕たちは正しいことをして、勝利し、バルサを象徴する価値観を示している。この方向で進み続けなければならない」と付け加えた。

ダニ・オルモ不在の中で求められる役割

ダニ・オルモはパリで負った負傷により1カ月間離脱するため、ロペスは今週日曜日、ハンジ・フリック監督の先発メンバーで重要な役割を担うとみられる。このMFは以前、レアル・マドリーを相手に見事なゴールを決めており、この一戦の重圧を知らないわけではない。また、今シーズン序盤に自身のコンディション面の問題から復帰して以来、ドイツ人指揮官から受けてきたサポートに感謝を示した。

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タイトル争いでライバルとの勝ち点差を9に広げようとするバルセロナにとって、ロペスが万全の状態に戻ったことは重要なタイミングでの朗報だ。「ケガはもう過去のことだ。これほど信頼してくれているハンジ・フリックには、とても感謝している」とロペスは説明した。

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ベルナベウで待ち受ける才能への敬意

ロペスはマドリー陣営の言い分を批判する一方、相手の選手層がもたらす難しさについては現実的に捉えていた。今週末、バルセロナの優位を脅かす主な存在として、2選手を挙げた。MFは、対戦相手から外せる選手を選べるなら、ベルギー人GKティボー・クルトワとフランスのスーパースター、キリアン・エンバペとは対戦したくないと認めた。

マドリーの選手層において違いを生み出す選手について、「クルトワはチームに多くの勝ち点をもたらすし、エンバペは前線で大きな違いを生む。だから、選べるなら2人とも外したい」と述べた。

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ラミン・ヤマルの存在とタイトル争い

目の前に迫るエル・クラシコだけでなく、ロペスは今後のバロンドール授賞式についても質問を受けた。このMFにとって、受賞者として理にかなうのはバルセロナのチームメートただ一人だ。ほかの世界的スターにも注目が集まる中、ロペスは10代の逸材ラミン・ヤマルが、現在の世界サッカー界で最高の才能と認められるに十分な活躍を見せたと確信している。この権威ある個人賞に誰を選ぶかと問われると、ロペスは迷わず「ラミン・ヤマル。彼が最高だから」と答えた。